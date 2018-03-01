3D打印VS数控机床 两者之间有何不同？

提到2017年制造业的热门词，一定会想到“3D打印”。3D打印（3DP）即快速成型技术的一种，它是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。近几年3D打印技术可谓突飞猛进，各类新型技术研究成果层出不穷，很多的制造企业也开始尝试使用3D打印机来进行生产工作，从前很多使用机床进行加工的产品，通过3D打印也能生产出来，这就对机床行业产生了一定的冲击，那么3D打印和数控机床有什么区别呢？今天就让小编来为大家浅析一下。

简单的讲，3D打印机是一种增材制造，是通过材料的叠加实现物体的制造；而数控机床是减材制造，通过消减材料来制造物体。数控机床是一种非常成熟的制造设备，已经广泛应用于传统制造业，而3D打印则是一种新的制造理论，技术还处于持续开发中。当然在追求可持续发展的现代，3D打印在节约资源、资源利用等方面有较大优势，同时在制造复杂物体时效率更高。

如今，我国数控机床的技术正逐日提升。一般来说，数控机床需要通过事先编好程序，通过不断的切削来实现物体的成型。而3D打印机的工作原理和数控机床类似，也是依据计算机指令工作，所不同的是它是通过层层堆积原材料制造产品。所以3D打印也称“增材制造”。3D打印机正常运作的前提是要输入一个设计好的电子蓝图或设计文件，它们负责告诉3D打印机在哪里放置原材料。然后，3D打印机在设计文件指令的导引下，先喷出固体粉末或熔融的液态材料，使其固化为一个特殊的平面薄层。第一层固化后，3D打印机打印头返回，在第一层外部形成另一薄层。第二层固化后，打印头再次返回，并在第二层外部形成另一薄层。如此往复，最终薄层累积成为三维物体。打印完成后，还需要对打印出来的模型进行后处理，比如固化处理、剥离、模型的修整等等，最终完成所需要的模型的制作。

小编在网上看到了一个很形象的比喻来形容数控机床和3D打印之间的区别，说它们之间的区别就与实木家具和密度板家具的区别是一样的。就金属切削行业来说，相信目前还是数控机床要“独占九斗天下”，毕竟目前的3D打印对于很多需要超高精度的装备制造企业来说还缺少了那最重要的“精度”，希望随着技术的不断发展，3D打印有朝一日能追赶上两者之间的差距。

从控制角度来说，3D打印机的路径生成比传统的数控机床（数控铣，数控车）要简单。只需要生成每层的路径就好。但是3D打印的优势在于，它能够快速的将模具或者某一物体成型，曾经就有新闻称某公司通过3D打印在一天之内就完成了一套别墅的建造，那么对于体积较小的模具等物体，需要的时间就更短了。

3D打印是一个高度依赖材料和设备的技术领域，整个行业的发展很大程度取决于如何找到成本更低、更易于使用的材料。在行业发展的初期3D打印应该做减法，集中专注于几个领域，才能更多地发展。同时也要用工业手段解决个性化问题，使3D打印行业变成正常的行业，有前途的行业。

小编认为，对于数控机床行业来说，3D打印技术的发展虽然可能对数控机床造成一些冲击，但是放眼未来，两者之间的良性竞争所创造出来的技术成果一定是值得期待的。只有不断涌现新的技术，才能使社会得到发展，3D打印与数控机床相辅相成，一定会使制造业迸发出新的生机。

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