滴滴出行获武汉《网络预约出租汽车经营许可证》

科技传媒网讯 网易科技新闻2月28日消息，滴滴出行正式获得武汉市客运出租汽车管理处颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》。这意味着滴滴出行在武汉具备了线下服务资格.

2016年7月，交通部、工信部等七部委联合发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》显示，网约车应当具备线上线下服务能力。之后，滴滴出行率先在天津取得网约车线上服务能力认定结果，可在全国通用。目前，滴滴出行已经在北京、深圳、武汉、厦门、合肥等数十个城市获得网约车牌照，具备线下服务资格，从而能够更顺利地在当地开展业务。

目前，滴滴已基于AI技术设立了3000万个推荐上车点，并可根据实际情况实时更新，分析出最适合停车的位置，节省司乘通话的成本。而借助机器学习、大数据等能力，滴滴还可以对不同时空下有限运力和海量需求进行预测，截至去年年底，滴滴于对15分钟后的出行需求预测准确率已超过85%。

据了解，滴滴已在武汉落地智慧信号灯、智慧诱导屏、潮汐车道、滴禹交通信息平台等多个智慧交通项目，缓解交通拥堵成效显著。以智慧信号灯为例，截止目前已优化175个信号灯，江发路、京汉大道平均延误时间下降15%左右。未来，滴滴还将与武汉方面继续深入合作，利用滴滴大数据优势和人工智能技术，帮助政府进行前瞻性的市政规划和基础设施布局，提升城市的交通效率和居民出行体验，赋能城市交通治理。

滴滴方面表示，将发挥自身行业地位和公司在移动互联网技术及大数据上的优势，积极促进网约车行业健康发展，也会进一步探索实现网约车与出租车行业的融合发展。继续推进智慧交通、人工智能等创新科技的投入应用，持续为武汉地区的广大用户提供安全、便捷、舒适的出行服务。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210112-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm