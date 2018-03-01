3D Systems公布第四季度预估业绩

昨日，全球知名3D打印机制造商3D Systems公司未能如期公布其最新的季度业绩，因此该公司的公布计划面临延期。

昨日，全球知名3D打印机制造商3D Systems公司未能如期公布其最新的季度业绩，因此该公司的公布计划面临延期。

据3D Systems表示，其正在进行一次会计审查，因此无法报告其第四季度和2017财年的情况。出现延迟的原因是公司表示需要更多时间来规划新的收入确认参数以及这些参数与公司产品之间的关系。

3D Systems表示，3D Systems表示，它计划在第四季度报告每股净亏损8美分到10美分。根据FactSet编制的数据，经调整后，这将相当于每股3美分至5美分的收益，这比分析师在其一致估计中要求的每股一分钱的收益要强。

根据FactSet编制的数据，该公司还认为其季度销售额在1．76亿美元至1．78亿美元之间，远高于华尔街预期的1．62亿美元。

3D Systems表示，其官方盈利报告将在3月14日前公布，因为该公司将提交延期年度报告。然而，目前预估的数据表明3D打印公司的季度和年度增长都很强劲，这将有助于它在新财年获得增长动力。

此外，DDD股票周三收盘后暴涨17．4％。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210114-1.html

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