华曙高科与巴斯夫联合推出新型3D打印材料

巴斯夫与工业级3D打印企业华曙高科2月28日签署一项战略合作协议，双方将联合在中国为客户提供基于聚酰胺（polyamide, PA）的新型3D打印材料解决方案。

巴斯夫与工业级3D打印企业华曙高科2月28日签署一项战略合作协议，双方将联合在中国为客户提供基于聚酰胺（polyamide, PA）的新型3D打印材料解决方案。

随着巴斯夫Ultrasint PA6 X043 Black的推出，制造商可以生产具有优化形状、减轻重量并能够承受恶劣环境的3D打印部件。这种高性能材料将为包括航空航天、汽车和消费品在内的各行各业创造新的可能。华曙高科将在中国范围内正式代理该款PA6材料的销售，双方此次的强强联手将为推动中国3D打印产业化发展注入强大动力。

华曙高科创始人、董事长许小曙博士表示：“此次双方在3D打印材料领域取得的突破性的合作成果实现了3D打印技术在直接制造领域的应用，这将加快推动3D打印产业化应用步伐。未来，华曙高科还将与巴斯夫紧密合作，在提升设备及材料性能的同时为客户降低成本，为客户提供真正的产业化增材制造方案。”

巴斯夫 Ultrasint PA6 X043 Black新型材料将与由华曙高科通过应用连续增材制造解决方案而打造的全球最大打印幅面3D打印机一起，共同在2018亚洲3D打印、增材制造展览会上正式亮相。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210115-1.html

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