直击日本国际光伏展：光伏企业新型组件产品一览

近年的光伏展会之中，组件产品往往都是各大光伏企业展示的重点，本次PVEXPO2018也不例外，各类新型组件产品琳琅满目。今天已是PVEXPO2018 开展的第二天，我们一

昨日（2月28日）,第十一届日本国际光伏展（PVEXPO）在日本东京国际展示馆开幕。科技媒体新能源网小编及分析师团队抵达日本东京，对本次PVEXPO2018的光伏新产品、新技术进行全方位的报道。昨日我们发现，本次国际光伏展的光伏板块中，有三分之一的展商为中国企业或中国企业的日本分公司，其中华为、阳光电源、协鑫、天合光能、隆基股份、尚德、晶科能源、晶澳太阳能、英利等知名企业都有参展。

众所周知，组件是光伏电站最核心的部件。而随着行业的持续发展，成本的下降成为了光伏行业最为紧迫的任务。据科技媒体行业研究中心统计数据显示，光伏组件占系统成本的45%左右，BOS成本占系统成本的40%左右，而BOS成本下降空间有限，涉及产品劳动等（如线缆，电气设备等）价格相对刚性，不具备大幅下降的条件。所以降低系统成本的重任落在光伏组件身上。

在此情况下，各大光伏企业开始大力研发新型高效的光伏组件，在PERC、双面、双玻、半片、黑硅、N型等技术的发展之下，光伏组件的效率、功率不断的提高，种类也开始趋于多样化。

近年的光伏展会之中，组件产品往往都是各大光伏企业展示的重点，本次PVEXPO2018也不例外，各类新型组件产品琳琅满目。今天已是PVEXPO2018开展的第二天，我们一起来看看，国内外的光伏知名企业都展出了哪些组件产品？

晶科能源组件产品图

隆基乐叶组件产品图

晶澳组件产品图

阿特斯组件产品图

晋能科技组件产品图

SUNPOWER组件产品图

中来股份组件产品图

中利腾晖组件产品图

英利组件产品图

韩华组件产品图

航天机电组件产品图

比亚迪组件产品图

日本光伏企业组件产品图

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210116-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm