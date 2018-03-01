我国可再生能源各项指标创历史新高

国家能源局副局长刘宝华28日表示，截至2017年末，我国可再生能源装机达6．5亿千瓦，占全部发电装机比重达36．6％；发电量1．7万亿千瓦时，占比26．4％；各项指标
国家能源局副局长刘宝华28日表示，截至2017年末，我国可再生能源装机达6．5亿千瓦，占全部发电装机比重达36．6％；发电量1．7万亿千瓦时，占比26．4％；各项指标均创历史新高。
我国把发展清洁能源作为实施能源供给侧结构性改革的主攻方向，确定了2020年、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到15％、20％的目标。
据刘宝华介绍，2017年，我国水能利用率达到96％左右；风电、光伏发电在装机总量和发电量大幅提升的同时，均实现弃电量和弃电率“双降”，弃风率、弃光率分别下降5．2和4．3个百分点；核电年利用率达7100小时。
“我国清洁能源消纳能力在快速发展中不断提升，弃风率弃光率在快速增长中迅速下降，但整体消纳水平还有一定差距。”刘宝华说，今年要取得明显成效，三年基本解决清洁能源消纳问题，把弃风弃光弃水情况控制在合理限度以内。
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