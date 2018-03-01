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省统计局：去年湖南省规模工业能源消费温和回升

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-01 21:00

2017年，在坚持稳中求进总基调下，我省规模工业综合能源消费量温和回升，累计消费6040．46万吨标准煤，同比增长1．7％，扭转了此前连续3年下降局面，支撑全省经

2017年，在坚持稳中求进总基调下，我省规模工业综合能源消费量温和回升，累计消费6040．46万吨标准煤，同比增长1．7％，扭转了此前连续3年下降局面，支撑全省经济平稳运行。今天，省统计局发布了这一消息。

统计显示，去年全省规模工业39个大类行业中，25个大类行业综合能源消费量增长。高技术制造业、战略性新兴产业、装备制造业综合能源消费量增长十分突出，同比分别增长8．6％、8．1％、8．3％。

规模工业能源消费品种中，清洁能源和新能源消费比重增加。按标准量计算，去年，全省规模工业电力消费合计占比10．8％，同比提高0．5个百分点；天然气消费合计占比1．8％，同比提高0．1个百分点；生物质消费合计占比1．5％，同比提高0．3个百分点。

能源综合利用水平也明显提升。去年，全省火力发电加工转换效率39．2％，供热加工转换效率53．9％，热电联产加工转换效率45．1％，分别比上年同期提高0．7个、0．9个、1．2个百分点；全省规模以上工业企业能源回收利用量为578．00万吨标煤，能源回收利用率7．1％，同比提高0．4个百分点。（华声在线）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210119-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:能源消费规模工业

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