浅谈分布式光伏之工商业项目

只要拥有自有产权的屋顶以及相关的身份证明，就可以在屋顶上建设光伏电站，把闲置的屋顶资源利用起来创造多种效益，这已经是公开的秘密了。

只要拥有自有产权的屋顶以及相关的身份证明，就可以在屋顶上建设光伏电站，把闲置的屋顶资源利用起来创造多种效益，这已经是公开的秘密了。随着分布式光伏在2017年的爆发以来，除政策偏爱的扶贫项目外，家庭光伏以及工商业屋顶光伏成为市场的三大宠儿，尤其是工商业项目，更是行业内公认的香饽饽。今天我们就来聊聊工商业屋顶光伏。

本身便具有的良好优势

多维度的成本优势。2018年光伏政策的下调，迫使各大光伏企业进行技术升级等手段以达到控制生产成本、提高竞争力的目的，相关数据表明，今年的光伏建站成本有望降到5元每瓦（不包安装）。

对比相对分散、规模小、定制化设计要求较高的家庭光伏电站来说，工商业项目的设计开发难度要小很多，这也在一定程度上减少了工商业项目的成本。加上工商业项目一般规模较大，有的甚至可达数兆瓦以上，这就让工商业项目具备规模效应，形成了更多的成本控制以及议价空间。

特殊性决定的效益优势。2017年分布式光伏新增19GW，其中主要的贡献就是来自扶贫项目以及工商业项目，而工商业项目增速迅猛最重要的原因还是光伏电站带来的综合效益。

一方面，工商业高昂的用电价格使得可自发自用的光伏电站能很大程度减轻企业的用电支出；另一方面，对于一些规模较大的工商业项目，在满足自身用电需求的同时，通过余电上网的模式更能通过卖电给国家电网获得售电收益；最后，每发一度电就补贴0．37元（2018年标准）的国家政策更是让工商业光伏项目的度电综合效益达1元以上！

两大优势的相互结合，便足以打动大部分聪明的老板安装了，但是对于一些比较具有实力、不在乎这些小钱的企业来说，可能还需要下面的更有说服力的理由。

助力全球减排，价值大金钱

光伏发电之所以受到国家的大力扶持，很重要的原因是光伏电力属于绿色清洁能源，发电过程既不会产生任何污染物，也不会对人体造成伤害，因此被看成是节能减排重要方式。随着经济与社会的不断发展进步，人类对于环境保护的意识不断加强，绿色低碳企业也自然而然的成为国际上备受欢迎的企业，在一些国际合作项目上也会被纳入重要的考核指标。

工商业光伏能实现电力就近消纳，节约社会资源。而对比目前仍处主导地位的火力发电来说，光伏电站每发一度电就相当于节约了0．4千克标准煤或0．379升柴油，同时减少污染排放0．272千克碳粉尘、0．997千克二氧化碳、0．03千克二氧化硫、0．015千克氮氧化物，节约4升净水。而1kW的光伏电站在三类地区每天能发3度电，光伏发电的环保意义可见一斑！

国际认可，收入多样化

你可能会说节能减排是长远的事情，对当下的利益并不可现，因此你还在装与不装之间徘徊。但是你知道吗？节能减排也能获得收益，也就是我们接下来我们要讲的CDM项目（碳排放交易）。

2010年，亚洲开发银行作为亚太碳基金的托管人将购买上述5个光伏发电项目至2012年底产生的合计超过8万吨二氧化碳减排量，预计项目减排量收益近700万元，使得CDM项目收益将成为对国内光伏发电的有益补充。

CDM即发达国家为了完成《京都议书》内规定的碳排放量减少指标，向2020年前无减排义务的发展中国家购买减排量的碳排放交易。随着环境保护全球意识的进一步加强，将会产生更多的减排空间，因此建设光伏电站的有实力的企业很有可能在未来的碳交易市场中分得一杯羹。

工商业光伏项目的发展前景

说到工商业光伏的发展，相信对于将要装光伏以及已经安装光伏电站的企业来说一定是比较关注的事。那么工商业光伏打的发展会是怎么样的一种进程呢？我认为主要有两个方向：

一是储能的发展与结合。储能在2017年开始就被认为是未来光伏发展的大趋势，而随着电池等储能设备的技术突破，未来一定会出现成本较低、容量可观、性能稳定的储能设备。但这些未来储能设备开始推广应用时，工业级的光伏储能便会随之而来，进一步解决光伏不能晚上发电用电的痛点。同时也会进一步促进智能化能源管理的发展脚步。

二是隔墙售电成为普遍可能。随着光伏电力市场化运作的推行，不断的有新的试点地区在尝试隔墙售电的可行性。一方面是为了实现就近消纳，减轻电网的远程输电压力，节约社会资源；另一方面则可以进一步保证企业的发电收益，并进一步推进光伏的发展进程。

不管光伏发电是否实现平价上网，相信工商业光伏在收益、价值层面都有其存在科学性与必然性。起码对于一个意图长远发展的企业来说，装光伏电站在不亏本的情况下，在某种程度上也能助力企业的发展。所以，老板们，你心动了吗？

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210120-1.html

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