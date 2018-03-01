英国石油公司获中堪萨斯电气20MW太阳能项目

近日，Lightsource英国石油公司将在堪萨斯州建造最大的太阳能项目，并与Sunflower电力公司的子公司中堪萨斯电力公司签订了为期25年的PPA协议。

近日，Lightsource英国石油公司将在堪萨斯州建造最大的太阳能项目，并与Sunflower电力公司的子公司中堪萨斯电力公司签订了为期25年的PPA协议。

Stanton县的20MW项目将由Lightsource BP负责建设、拥有和运营，计划将于2019年初开始建设。另外，该公司还将提供项目融资。

英国石油公司和英国多产太阳能开发商Lightsource之间的战略合作伙伴关系是去年在BP收购英国公司43％的股权后形成的。

新的光伏电站将有助于减少接近满负荷的输电线路上的负载，因此它将节省合作经营的中堪萨斯州公用设施，使其不必花费昂贵的费用进行升级。

中堪萨斯州董事会主席表示，“利用太阳能力并不是一个新概念，其经济状况已经发生了变化，光伏技术成本的下降以及其他行业动态，使其成为正确的选择把太阳能融入我们这一代的时代。”

Lightsource英国石油公司北美首席商务官认为，“看到太阳能既是一种具有成本效益的能源资源，也是基础设施升级的可行替代方案，这项计划对西堪萨斯州的社区来说是双赢的。”

Lightsource BP正在美国各地积极开发合作社，市政和投资者拥有的公用事业项目。该公司在全国各地设有办事处。

该项目与国家可再生能源合作组织（NRCO）合作开发，该组织与其成员所有者堪萨斯中部合作组建了Lightsource BP合作伙伴关系。

Lightsource BP表示，目前全球太阳能市场背后的前景看好，促使其重新进入，该石油巨头现在已经制定了全球增长计划。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210121-1.html

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