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京东超市成立品牌价值共同体：2020年交易额要破5000亿

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-01 21:09

京东超市成立品牌价值共同体：2020年交易额要破5000亿,京东超市 京东 年销售 全渠道

科技传媒网讯 网易科技新闻2月28日消息，京东超市宣布与品牌商共同成立“品牌价值共同体”， 将过去的合作升级为“共生式合作”模式，向基于大数据、人工智能驱动的“人、货、场”一体化开放的方向进化。

京东商城消费品事业部总裁冯轶表示，未来京东超市的战略是以品牌为中心，通过全方位赋能带动品牌商实现全渠道销售增长，在2020年携手品牌实现年交易额破5000亿目标。；这一目标不仅包括品牌在京东平台的交易，也涵盖了京东通过数据技术、金融、物流等能力赋能品牌商，为品牌商在线下、微信等其他场景创造的增量。

京东超市方面表示，2017年京东超市年交易额破千亿，在2017年年初成立的“双百亿俱乐部”已经在去年第三季度提前实现，即在京东平台帮助10个品牌年销售过10亿，100个品牌年销售过1亿的目标。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210122-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:全渠道年销售京东京东超市

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