华为称余承东评论美国言论仅代表个人 余承东认同

科技传媒网讯 网易科技新闻2月28日消息，2018MWC期间，华为消费者业务CEO余承东在接受媒体采访时对进军美国受阻，发表了看法。但对此，华为高级副总裁陈黎芳随后却表示华为未授权余承东代表公司评论美国，也不同意其观点。

为此，网易科技询问了余承东对此看法。其表示：支持陈黎芳。

巴展期间，余承东在接受外媒采访时，对华为手机进军美国市场受阻事件做了表态，其表示，竞争对手忌惮华为的优势，利用政治力量把华为挡在美国市场之外，而移动运营商是很希望能与华为合作的。

而且，余承东还强调华为在美国的遭遇是“荒谬的”，指责竞争对手在搞阴谋诡计，他们没有任何问题是透明的。

然而，对于这番话，华为高级副总裁陈黎芳在接受媒体采访时则表示：华为并未授权余承东代表公司评论美国，也不认同他的观点。“因为不接受我们而批评对方是错误的。我们只能加倍努力，保持我们的开放性和透明性，等到对方愿意和我们沟通。”

她表示，华为没有授权余承东代表公司发表有关美国政府的言论，也不赞同他的观点。

位于深圳的华为是全球最大的通讯设备供应商和第三大智能手机品牌，过去几十年其网络设备和手机在全球销售迅速增长。华为将推出支持运营商从2020年起部署5G移动服务的硬件和软件。但美国依然担忧华为与中国政府的关系，这成为阻碍华为和中兴向美国大运营商出售网络设备努力的主要安全因素。

事件起源于今年CES，华为Mate10进入美国市场，在发布前夕，因运营商临时变卦，Mate10此次销售渠道在运营商市场的缺失。余承东表示了遗憾，最终没有进入运营商市场，用户没办法买到我们的产品，最大的损失是用户。随后有报道称，Verizon也放弃了在美国销售华为手机的计划。上月美国国会提出立法阻止美国政府购买和租用华为和中兴的网络设备。

众所周知，美国手机一直是运营商渠道占主导的国家，电信运营商把控着智能手机市场80%以上的销量。因此，没有运营商的合作，只能走低端市场或者走公开市场、电商渠道，但在价格上就没有了优势，也没有渠道优势。

华为进入美国市场也一直在与运营商接触。早在2017年3月份就有传华为在与AT&T谈判，甚至有可能达成合作。随着2018年CES的临近，华为与AT&T合作的消息似乎变成了“实锤”。

但就在华为Mate10系列在美国发布前夕，有国外媒体报道称AT&T放弃了华为手机的销售。而对此，余承东也在公开场合表示了不满：中国对美国那么开放，而我们在美国却被害成这样。突然被取消，对华为造成了巨大的经济损失。

至于取消原因，余承东言语之间透露出了是关于“安全问题”。因此，此次余承东在发布会上特意强调了安全：华为的产品已获得全球的认可和信任，这证明了安全性。陈黎芳表示，尽管美国市场很大，但鉴于当前情况，并非华为最重要的海外市场，公司必须在其他市场寻找商机。她称，华为没有针对美国市场的进一步计划，AT&T的挫折不完全出乎意料，必须对美国保持耐心，问题不是单方面能解决的，理解华为的美国人依然很少。（崔玉贤，木秀林）

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