亚洲最大3D打印展开幕 增材制造开启个性化机遇

3月1日，为期三天的亚洲3D打印、增材制造展览会（TCT）在上海新国际博览中心拉开帷幕，作为亚太地区最大型的3D打印产业展会，本次展会吸引了来自世界各地的知名品牌企业，从3D打印设备、测量仪器到原材料全面展示了3D打印行业最新技术进展和产品。

随着个性化需求的增长，产品订制模式已经成为一种新的趋势。3D打印可以快速而灵活地制造出任何模型，特别是在一些复杂的结构制造上显现出传统无法比拟的优势。此外，3D打印采用了增材制造的方式可以减少材料的浪费。目前，产业最大的障碍是制造成本，但随着越来越多新材料的出现和打印技术的突破，3D打印的成本将会大幅下降。

在此次展会上，多家知名企业事带来了最新的产品。3D Systems展出一款式适用于工程师、设计师、珠宝匠人和制造商的入门级生产型打印机FabPro 1000，以及可应用于航空航天、汽车、医疗保健的超快速打印Figure 4。

雷尼绍展出用于工业生产的RenAM 500M金属增材制造系统，卡尔蔡司带来了蓝光拍照式三维扫描仪 COMET L3D，能快速获取从10毫米到10米大少零部件的三维实际数据。还有欧瑞康美科表面技术展出钴铬合金粉末 MetcoAdd F78A，上可用于燃气轮机、医学口腔和骨科植入等工业领域。

一波3D打印材料强势来袭

从尼龙、树脂到合金粉末，3D打印的可用材料越来越丰富，大大增加了3D打印产品的应用场景。此次展会上杜邦中国集团有限公司带来了可制造高强度的硬质功能性部件的Zytel 3D1000FL材料。Polymaker展出一款尼龙共聚物3D打印材料，可成型各种耐高温和耐摩擦的样件。科莱恩化工展出了阻燃剂产品Exolit PA6，不仅机械强度，还具有耐疲劳强度与耐热性。

3D打印材料

3D打印材料是增材制造的重要部份，它决定了产品的应用场景和制造成本及难度程度。在工业领域很多产品需要达到金属硬度，但材料成本仍然是个阻碍3D打印商用的主要难题。此次展会中，东莞市精研粉体科技带来了全系列3D打印专用铜合金粉，包括紫铜、青铜、黄铜，可以满足军工、模具、电子、饰品的需求。中航迈特粉冶科技带来了适应于航空航天、汽车、模具行业、医疗器械领域的钛合金粉末、铝合金粉末等。

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