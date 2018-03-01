今日看点：元宵将至 3D打印技术助力灯饰产业唱主角

临近元宵节，深圳LHHY社区里一盏盏3D打印新中式创意花灯悬挂枝头，好不喜庆。据笔者走访了解，这些元宵灯饰是社区文化室利用极光尔沃3D打印机制作的。整个制作周

3月1日消息，临近元宵节，深圳LHHY社区里一盏盏3D打印新中式创意花灯悬挂枝头，好不喜庆。据笔者走访了解，这些元宵灯饰是社区文化室利用极光尔沃3D打印机制作的。整个制作周期仅花了半天，无需繁复的手工制作，而且成本非常便宜!今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？下面一起来了解详情。

华曙高科与巴斯夫联合推出新型3D打印材料

巴斯夫与工业级3D打印企业华曙高科2月28日签署一项战略合作协议，双方将联合在中国为客户提供基于聚酰胺（polyamide, PA）的新型3D打印材料解决方案。

随着巴斯夫Ultrasint PA6 X043 Black的推出，制造商可以生产具有优化形状、减轻重量并能够承受恶劣环境的3D打印部件。这种高性能材料将为包括航空航天、汽车和消费品在内的各行各业创造新的可能。华曙高科将在中国范围内正式代理该款PA6材料的销售，双方此次的强强联手将为推动中国3D打印产业化发展注入强大动力。

联泰科技携超大光固化3D打印设备G1400惊艳亮相TCT

2018年3月1日，为期三天的2018年TCT ASIA亚洲展拉开序幕。作为行业公认的亚太地区最重要的3D打印技术展会之一，众多国内外3D打印企业汇聚一堂，为大家带来了一场规模宏大的3D打印盛宴。在本届TCT ASIA 3D打印展上，全球专业增材制造解决方案供应商联泰科技在上海新国际博览中心N1馆 J50展位为大家带来了其全新超大尺寸工业级光固化(SLA)3D打印设备G1400。

G1400是联泰科技针对光固化(SLA)3D打印市场大幅面需求而精心开发的一款全新超大尺寸3D打印机。

G1400拥有超大幅面(1400×700×500mm)、精密拼接、高速扫描、双激光器等特色，确保制造大型原型和大批量定制生产。此款创新的工业级3D打印设备为高质量的大型原型样件量身定制。G1400作为联泰科技产品系列的新成员，秉承了联泰科技一贯坚持的高效率、高精度、高稳定性等打印特性。

元宵将至 3D打印技术助力灯饰产业唱主角

临近元宵节，深圳LHHY社区里一盏盏3D打印新中式创意花灯悬挂枝头，好不喜庆。据笔者走访了解，这些元宵灯饰是社区文化室利用极光尔沃3D打印机制作的。整个制作周期仅花了半天，无需繁复的手工制作，而且成本非常便宜!PLA耗材环保无毒无异味，成品光泽性好，图案、花纹“精雕细琢”，纹理清晰无拉丝，简直大写的“美”!

3D打印技术在灯饰行业中发展迅速，主要涉及两个方面：照明产品的零部件、组件可用3D打印技术，进而组装;以及设计师设计出来灯具可用3D打印机快速验证。基于数字化制造模式，3D打印能够实现产品定制、创新灯具设计、改进功能以及降低成本，为灯饰制造创作更多的可能性。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210125-1.html

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