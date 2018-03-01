PTC选择微软Azure为首选云平台服务工业客户

PTC今天正式宣布与微软达成合作，将把ThingWorx工业创新平台部署到微软Azure云平台上，以充分发挥双方的技术能力，实现优势互补，共同把握工业领域及制造业客户

PTC今天正式宣布与微软达成合作，将把ThingWorx工业创新平台部署到微软Azure云平台上，以充分发挥双方的技术能力，实现优势互补，共同把握工业领域及制造业客户的业务机遇。

结合双方技术与专长，PTC与微软将打造一款强大的工业物联网与数字化产品生命周期管理解决方案。该解决方案的核心在于将微软Azure IoT和ThingWorx工业创新平台结合起来，让客户通过物联网连接、丰富的应用场景、业务系统编配和利用混合现实技术的突破性用户互动来革新其产品和运营。另外，PTC的一整套解决方案组合――包括用于设计、制造和服务的Creo和Windchill――以及微软HoloLens混合现实头戴设备将进一步拓展服务范围。

除了PTC选择微软Azure作为其首选云平台来支持制造业客户以外，PTC还将在Azure平台上提供一项ThingWorx托管服务，以充分利用Azure IoT中心等Azure服务。客户将享受到Azure快速、安全、规模化以及全球覆盖等诸多利好。ThingWorx与微软Azure IoT的合作，能够让客户更快获得“生产就绪”解决方案、缩短产品迭代和改进时间、访问大量工程数据并获得必要的灵活性。

PTC与微软将继续在离散制造、流程制造、混合制造以及油气和公用事业等领域寻求共同的客户服务机会。两家公司最近联手拿下的一个重要客户就是领先的多元化工业技术公司Colfax，该公司为全球客户提供气体与流体处理及制造技术产品与服务。Colfax将在全公司范围内的工业物联网项目中部署PTC ThingWorx和微软Azure。Colfax公司数字化发展部副总裁Ryan Cahalane表示：“这两家行业领军企业的合作非常有意义。借助ThingWorx和Azure，Colfax可以把握物联网带来的机遇，迅速发展壮大，并扩大业务规模。”

PTC全球总裁兼首席执行官Jim Heppelmann表示：“此次合作结合了微软在智能云业务方面的专长与PTC在物联网、产品设计、制造及服务方面的领先优势。要想在数字化转型的进程中创造价值，客户就需要这样的强强联手。”

微软Azure企业副总裁Jason Zander表示：“很荣幸Azure能够成为PTC的首选云平台，帮助客户加快在物联网领域的数字化转型，尤其是针对制造业客户。PTC平台与Azure的高速、可扩展和智能特性相结合，将助推客户加快其工业创新步伐。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210126-1.html

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