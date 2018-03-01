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伯特利数字工厂完工 工业物联网上线

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-01 23:01

利用设备物联网DNC系统实现车间生产设备进行联网通讯及管理，伯特利数字工厂正式完工，工业物联网即将上线。

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伯特利阀门集团有限公司生产车间节后开工忙。

“经过1年多建设，数字化阀门制造工厂即将完工投用。” 新春开工首日，记者走进伯特利阀门集团有限公司生产车间，副总经理金克雨一边与技术人员一起在调试联网设备，一边高兴地介绍说，利用设备物联网DNC系统实现车间生产设备进行联网通讯及管理，一个工业物联网下月正式上线。

伯特利阀门集团是一家集阀门研发、生产、销售于一体的大型企业集团。公司拥有两大生产基地，设有精密铸造、焊接、热处理、机械加工、表面处理、装配等十多个车间；设立省级企业研究院，不断应用新技术、新工艺、新材料开发高质量新产品，近几年重点研发的超低温阀门、临氢阀、管线球阀、高性能双向密封蝶阀、海工阀门等产品，均已广泛应用于各相关行业。

为了进一步提升产品质量和生产效率，公司于2016年10月投资2亿多元启动打造浙江省第一个数字化阀门制造工厂，目前公司拥有较为完善的信息管理体系，订单从受入到售后服务实现完整的一体化信息对接和控制，为智能生产与管理奠定了良好基础。

“以自动化、数字化来全面控制产品质量、效率及成本。”金克雨介绍说，实施设备物联网DNC系统后，结束了车间手动传输和单机传输的历史，利用高效网络化的传输手段，显著提高了数控程序的传输效率；集成化的数控管理平台，结束了车间数控程序无序离散的管理方式，车间的数控程序管理水平得到了显著的提升；并且为车间管理实时监控数控设备状况提供了一种技术手段，为车间积累实作工时提供了一个平台；同时通过数字工厂的建设，大大缩短生产周期，提高工作效率，降低生产成本，提升企业技术创新水平，提高产品质量，帮助企业在日益激烈的竞争中获得优势。（温州日报）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210127-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:工业物联网数字工厂

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