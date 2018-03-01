2018日本光伏展 丰郅光伏优化器备受青睐

2018年2月28日，日本智慧能源周光伏展览会（简称日本光伏展）在东京如约盛大开幕，本展包括PV System Expo、Wind Expo、Smart Grid Expo等八个世界级的能源展和技术大会，并已持续了13年，展示全球最新光伏技术与产品，是名副其实的太阳能行业盛会，也是规模最大的能源商展之一。本届大会借助众多媒体造势，吸引了众多光伏人莅临参观，世界各地的分销商、贸易商、制造商、供销商、零售商和技术服务商，以及政府官员、学术研究人员等齐聚一堂，探讨未来能源发现的新契机。

日本人口密集、资源短缺，能源缺口随经济发展逐步加大。日本政府多年来一直积极开发太阳能，在政策上对普及家庭太阳能电源给予援助；另外，日本经济产业省运用各种措施和项目，发展本国的光伏产业和容量，太阳能技术已是日本国家发展政策中重要的一环。对于太阳能出口企业来说，日本是前三大新能源市场，参与本届全球行业盛会，无疑是进入日本市场的良好契机。

丰郅展台位于东1馆E3－22展位，分别展示了丰郅新能源日臻完善的智能优化系统、精细监控系统及电站安全保护系统，为光伏行业的蓬勃发展提供一系列的智慧能源解决方案与服务。除日本观众以外，前来观摩的还不乏一些东南亚客户，如韩国，越南，印尼，泰国，台湾等，还有一些国内客户，客户类型包括代理商，业主，开发商，EPC，系统集成商等。在一系列科技产品中，丰郅光伏功率优化器引起了海内外观众的极大兴趣，他们驻足在展台中间，与工作人员热切交谈，纷纷感叹丰郅功率优化器外观精致、科技感十足、品质卓越。

丰郅光伏功率优化器拥有完全自主知识产权，可有效解决因电站阴影遮挡、朝向不一、隐裂等原因导致的整串组件发电量下降的问题，在过往案例中，电量提升比例10％－50％不等，甚至有电站电量提升比例超过了100％，得到了优化器应用客户的认可；丰郅优化器也极大的提升了屋顶光伏电站设计的灵活性，吸引了众多电站开发商的目光。

除此之外，丰郅还展出了应用量超过15GW的汇流箱组串监控系统，可兼容1500V与1000V系统；以及通过美国UL认证的直流电弧检测产品与符合美国NEC 2017标准要求的组件快速关断解决方案。

丰郅在研发领域深耕细作六年有余，向业内提供了一系列优秀的智能设备与解决方案。作为开拓国际市场的第二站，丰郅希望借助本次行业盛会抓住智慧能源商机，为征战日本市场做一个良好的铺垫，寻求与日本企业电力设备、智慧电网、新能源系统等方面的合作。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210128-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm