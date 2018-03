美杂志评特斯拉Model 3:驾驶感强,但缺陷也不少

(原标题:Consumer Reports says Tesla Model 3 is fun to drive, but has some flaws)





图示:华盛顿一家特斯拉直营店展厅中的Model 3电动汽车

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月1日消息,据国外媒体报道,《消费者报告》(Consumer Reports)当地时间周三发布报告称,电动汽车制造公司特斯拉生产的Model 3电动汽车充满驾驶乐趣,但依旧存在不少缺陷。

据悉,汽车测试人员赞誉了该款汽车的加速和操控性能,但同时也指出应该是门把手和相应的无钥匙进入功能令人失望。此外测试人员还表示,Model 3的中控屏幕让人印象深刻,会分散驾驶人员对于路况的注意力。

《消费者报告》撰文指出,Model 3电动汽车有“梦幻般”的驾驶座位以及良好的加速性能。该车在行驶中“紧贴道路的良好操控感”给测试人员留下了深刻的印象,其驾驶辅助系统Autopilot在车道保持方面做得很好。

但测试人员也指出了其中存在的一些问题,比如“驾驶过度僵硬”,以及门把手“非人性化、使用中略显尴尬”。

《消费者报告》称,中控台上的大屏幕控制着汽车中几乎所有的功能,也会使驾驶员分散注意力。

《消费者报告》表示:“如果说有汽车需要一款抬头显示器的话,那就是Model 3。”

其还补充说,进一步的深入测试可能会说明这种巨大的中控屏幕到底是汽车发展的未来方向,还是说只是一个噱头。

和通常测试汽车的方法一样,《消费者报告》匿名购买了一辆测试车,价格为59,000美元,比35,000美元的起售价要贵很多。部分原因是特斯拉优先生产高配置Model 3,此外《消费者报告》也购买了特斯拉计划在Model 3上使用的附加功能。

《消费者报告》将在未来几周内继续测试Model 3,并在完成后提供完整的测评报告和评分结果。(晗冰)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-210130-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm