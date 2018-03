外媒:iPhone X成功,但苹果还是丢了中国市场份额

(原标题:Why Apple Will Lose China Market Share In 2018, Despite The Success Of The iPhone X)

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月1日消息,据国外媒体报道,苹果于2017年末新推出的多款iPhone产品使得其在中国智能手机领域的市场份额有所增加。尽管如此,受制于消费者需求降低、移动运营商补贴减少以及华为等中国本土智能手机品牌的激烈竞争,2018年苹果手机在中国智能手机市场的份额将处于下滑态势。

在中国智能手机市场,消费者手中拥有很多本地品牌的智能手机,而将苹果等智能手机视为身份象征。而苹果于2017年末新推出的多款iPhone产品使得其在中国智能手机领域的市场份额有所增加。据相关报告显示,苹果第四财季在中国智能手机市场的份额达到24.3%,同时得益于iPhone 8,iPhone 8 Plus以及iPhone X三款智能手机的推动作用,苹果在全球智能手机市场的份额达到了创纪录的51%。

图示:一位消费者正在位于北京的苹果商店选购iPhone X智能手机

但分析师认为,未来一年苹果在中国智能手机市场的份额将会逐步下滑。他们表示,华为和小米等Android智能手机品牌将夺回部分市场份额。业内分析师认为,随着智能手机市场对新设备的兴趣不断下降,中国移动运营商也削减对手机厂商的补贴。

“在整个智能手机市场增速放缓,运营商补贴降低以及本地化竞争日趋激烈的情况下,我们预计2018年将是苹果iPhone智能手机在中国市场的艰难一年,”市场研究公司Strategy Analytics负责无线设备的执行董事尼尔·莫斯顿(Neil Mawston)如是指出。

销量减少

市场研究公司Canalys一月份表示,总体上中国消费者新购购智能手机逐渐减少。目前中国是全球最大的智能手机市场,其出货量在2017年同比下滑4%至4.59亿台。市场研究公司IDC估计中国智能手机市场去年下降4.9%,预计今年将再度下滑2%。

IDC在2月6日发布的声明中称,中国消费者认为2017年手机技术的变化“微不足道”。该公司市场研究主管Kiranjeet Kaur表示,大多数人都在2016年完成了智能手机更换,普遍将手中设备替换为拥有更多功能的机型,比如说更大的屏幕,配置指纹识别器以及新型相机功能。他还补充说,过高的价格也在一定程度上限制了苹果手机的销售。

运营商补贴减少

而移动运营商补贴的持续减少会推高消费者购买苹果手机的开支,从而可能会进一步影响到苹果手机的销量。

根据投资研究网站Market Realist的报告,中国政府已经要求国内电信运营商降低20%的市场营销成本,而这一下调将包括对智能手机的补贴。该报告称,智能手机补贴降低“对苹果影响最大,因为iPhone销售额的增加极大地依赖于补贴”。

《中国日报》报道称,对iPhone手机销售提供补贴开始于2014年,而包括中国移动、中国电信以及中国联通等主要移动运营商都会降低对苹果手机的销售补贴。

本土竞争对手

分析师认为,苹果iPhone X高达1200美元的起售价令中国消费者望而生畏。尽管手中掌握的财富不断增加,但很多购物者对于购机预算仍然非常关注。而中国本土的Android智能手机品牌都清楚这一点。在过去的五年中,这些Andriod智能手机制造商在中国以及其他新兴市场的低廉售价帮助提升了公司的市场份额。

图示:农历新年到来之际,北京一位身着传统服装的舞者正在用自己的智能手机自拍

“比如说多年来华为一直在深耕中国市场,其行动已经得到相当高的回报,”台北市场情报与咨询研究所行业分析师Eddie Han表示,“接下来其可能会继续巩固其在中国智能手机市场的地位。”

Han补充说,中国品牌Oppo和Vivo在向二线和三线城市的销售拓展方面“做得很好”,而小米“誓言重夺中国市场地位”。

市场研究公司IDC表示,去年第四季度四家中国智能手机制造商品牌占据了本土市场前四的份额。其中华为的市场份额为24.3%,Oppo占到了20%。而Vivo和小米占据的市场份额位列第三第四位。(晗冰)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-210131-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm