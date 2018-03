超级高铁车厢原型曝光:设计太科幻,容纳十余人

(原标题:What riding the Hyperloop will really be like: Virgin unveils its pod prototype that will carry passengers at speeds of up to 760mph between Abu Dhabi and Dubai in just 12 minutes)

科技传媒网讯 网易科技新闻3月1日消息,维珍银河公司已经展示了超级高铁的豆荚状车厢原型,当迪拜的超级高铁服务启动时它将以高达1200公里每小时的速度运送乘客。超级高铁的低摩擦设计意味着乘客能够在12分钟内跨越140公里实现城际旅行甚至到达相邻的阿布达比酋长国,通常这段旅途驾车需要大约90分钟。

维珍银河公司的子公司Hyperloop One已经对迪拜这个数十亿英镑的项目进行了投资,而且正与迪拜的RTA进行着密切的合作。维珍银河公司的创始人理查德-布兰森在几天前也公布了在孟买的另外一个类似项目。

据悉超级高铁系统最早有可能在2020年启动。迪拜的道路运输部门(RTA)在参加阿拉伯联合酋长国的创新月典礼时公布了超级高铁的设计,RTA希望到2030年之前25%的旅行能够实现无人驾驶。这种豆荚车厢的设计概念也让我们初步了解到这种极具未来主义色彩的运输系统内的奢华配置。

这款豆荚车厢将拥有豪华的内部配置,不仅配备了真皮座椅还有用于展示信息和提供娱乐的高清显示屏。每个豆荚车厢的设计都用于进行中短途旅行,而且能够容纳多达十名乘客。Hyperloop One公司的CEO Rob Lloyd称:“阿拉伯联合酋长国和迪拜的道路运输部门是我们超级高铁技术的早期拥护者,因此豆荚车厢设计的公布非常令人激动。我们的目标就是探索打造一个更大超级高铁网络的可行性。”

超级高铁使用了一种电磁推进系统为悬浮在真空管道中的豆荚车厢加速。豆荚车厢的速度是通过减少管道内气压获得的,这里的气压大约相当于61千米海拔高度的气压。设计者称,超级高铁系统未来预计每小时能够双向运送大约1万名旅客。

迪拜道路运输部门的负责人Mattar Al Tayer在一份声明中写道:“这项技术将给城市规划和可用的停车空间带来巨大的影响。它将彻底改变人们在城市中的旅行方式。这些在专用轨道中运行的豆荚车厢是为中短距离旅行设计的。它们能够在15到20秒内实现连接或者在5秒钟内实现分离,时间的长短将取决于乘客们的最终目的地。它们配备的摄像头和机电技术能够完成接合或者分离过程,而且这些功能在运行过程中就能够激活。”

事实上迪拜首次公布搭乘超级高铁景象的时间要追溯到2016年11月份,当时伊隆·马斯克公布了超级高铁商业应用的一系列照片。那些照片展示了能够以1220公里每小时在管道中悬浮运行的小型豆荚车厢设计。但那种设计与维珍公司公布的豆荚车厢是有所不同的,维珍设计的车厢似乎是专门为超级高铁系统设计的。

让迪拜举办一场高速运输系统设计大赛最初就是伊隆·马斯克在2013年提出的。在2016年迪拜宣布与洛杉矶的Hyperloop One公司签署了协议,探索在未来5年打造一条超级高铁连接阿布达比酋长国首都和迪拜的可行性。这一消息是在世界最高建筑哈利法塔上公布的,这也标志着迪拜想要引领未来的野心。

据悉超级高铁系统未来有可能得到延伸,将阿拉伯联合酋长国与波斯湾的其它国家连接起来,这样一来迪拜与沙特阿拉伯首都——利雅得之间的旅途将缩短到50分钟,目前两座城市间搭乘飞机也需要耗费2小时时间。

Hyperloop One公司一位发言人在签署协议时对《每日邮报》称,公司计划在5年内打造出超级高铁系统。公司执行总裁Shervin Pishevar称:“技术在不断进步而且不断改变着我们的生活方式,但是我们缺乏运输系统的真正革新,目前的运输系统也已经停滞不前。Hyperloop One正致力于打造更高效、更快速而且更清洁的运输方式。它将完全改变我们运送物资和旅客的方式。”

迪拜对于Hyperloop One来说是极佳的选择,因为这里是21世纪的全球运输中心,而且迪拜的政府首脑完全了解Hyperloop One正引领一个新运输时代的到来。Hyperloop One目前正与麦肯锡咨询公司和比贾克-英格尔斯集团合作,进行着周密的项目可行性研究。

据比贾克·英格尔斯集团称,豆荚车厢的设计基础就是建立在城市和城际运输网络如何与现存基础设施融合的研究上。他们称这种运输系统具备自主和点对点运输的特点,而且能够极大的简化旅行过程。阿拉伯联合酋长国内的运输路线已经根据乘客密度和现存以及计划建造的运输站点做出了初步选择。

据设计者称,所有的入口都有着与周围环境区分的个性设计,让人们很容易就能识别。所有旅行体验都是以增加便利和减少中断为目标的。这种设计的主要目的就是为了减少乘客的等待时间。一旦进入车站,所有的登车口都清晰可见,简单的编码系统也能够让乘客们快速识别。

相对较小的豆荚车厢与较高的通勤率能够让乘客们实现旅行定制。不同的内部环境和座次安排能够让乘客们选择需要的旅行体验,比如说独自旅行还是群体旅行,商业旅行还是休闲旅行等。豆荚车厢能够按照规定路线旅行,而且能够在任意位置搭载乘客。在入口处豆荚车厢会被装载到运输机上,然后高速前往另外一个入口,最终它们会在乘客的目的地卸下他们。

目前该项目还未谈及融资条件,而且这项技术也在测试当中。迪拜交通运输部门的负责人Mattar Al Tayer称:“这对于阿拉伯联合酋长国来说是一个机会,能够让我们从一个科技消费者转变成为一个科技创造者,为一个新的全球产业孕育专业技术。借助Hyperloop One我们将打造一种全新的运输方式,让我们国家成为运输技术和运输革新领域的引导者。”

目前政府支持的港口运营商DP World也已经与Hyperloop One签署了一份协议,来探索在人造阿里山港使用这项技术的可行性。比贾克-英格尔斯集团公司创始人Bjarke Ingels称:“Hyperloop One技术带来的机动性已经让候车厅和候车时间消失不见。我们正朝向一个城市地图被重新规划的未来迈进,我们对时间和空间距离的了解也将被完全颠覆。”(过客)

