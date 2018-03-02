　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

今年乌鲁木齐打造14个工业实体经济产业园区

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-02 01:06

今年，乌鲁木齐将改造提升工业园区服务功能，在现有工业实体经济产业园区的基础上，进一步打造14个工业实体经济产业园区等一批有特色工业产业园区。

多措并举推动实体经济转型升级

今年乌鲁木齐打造14个工业实体经济产业园

今年，乌鲁木齐将改造提升工业园区服务功能，在现有工业实体经济产业园区的基础上，进一步打造14个工业实体经济产业园区等一批有特色工业产业园区。

2月27日，记者从市经信委了解到，14个工业实体经济产业园区包括：经开区（头屯河区）拟建设工业园区3个，分别为装备制造业集聚区、装备制造配套产业园和消费品工业小微企业园；水磨沟区拟建设水磨沟工业园1个，是以发展都市工业为主的特色产业园；达坂城区拟建设工业园区2个，分别为新型建筑产业园和建筑新材料产业园；高新区（新市区）拟建设工业园区4个，分别为生物医药产业园、智慧安防产业园、创新创意小微企业园和环保产业园；甘泉堡经济技术开发区拟建设工业园区2个，分别为硅铝基电子新材料产业园和化工产业配套园；米东区拟建设工业园区2个，分别为米东化工工业园和精细化工小微企业园。

党的十九大报告指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显着增强我国经济质量优势。

今年的市政府工作报告提出，要促进实体经济转型升级。其中在“坚定不移走新型工业化道路”中专门提到工业园区建设。

市经信委副主任买买提・艾力介绍，今年，乌鲁木齐将以建立现代化经济体系为目标，以供给侧结构性改革为主线，重点发展先进装备制造、新材料、智慧安防、现代化工等产业，提升产业聚集效应；做好石油、电力、钢铁、化工等70家重点企业协调服务工作，确保工业经济存量稳中有升，加大工业固定资产投资力度，实现增量有突破，增长有亮点；落实好《乌鲁木齐市振兴工业经济17项政策措施》，加大对企业有效投资、提档升级、技术创新和降低成本等方面的扶持力度，为企业转型升级创造条件；做好重点企业与中小企业协同、配套发展，形成“大企业顶天立地，小企业铺天盖地”的发展态势。

今年，乌鲁木齐市进一步优化营商环境，继续清理规范涉企收费，减轻工业企业负担。加快“腾笼换鸟”和清理闲置用地，加大对园区僵尸企业的清理和并转，发展高端工业产业。（新疆网／王丽丽

今年乌鲁木齐打造14个工业实体经济产业园区

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210134-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:乌鲁木齐工业产业园

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

今年乌鲁木齐打造14个工业实体经济产业园区

今年，乌鲁木齐将改造提升工业园区服务功能，在现有工业实体经济产业园区的基础上，进一步打造14个工业实体经济产业园区等一批有特色工业产业园区。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS