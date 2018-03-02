今年乌鲁木齐打造14个工业实体经济产业园区

今年，乌鲁木齐将改造提升工业园区服务功能，在现有工业实体经济产业园区的基础上，进一步打造14个工业实体经济产业园区等一批有特色工业产业园区。

多措并举推动实体经济转型升级

今年乌鲁木齐打造14个工业实体经济产业园区

今年，乌鲁木齐将改造提升工业园区服务功能，在现有工业实体经济产业园区的基础上，进一步打造14个工业实体经济产业园区等一批有特色工业产业园区。

2月27日，记者从市经信委了解到，14个工业实体经济产业园区包括：经开区（头屯河区）拟建设工业园区3个，分别为装备制造业集聚区、装备制造配套产业园和消费品工业小微企业园；水磨沟区拟建设水磨沟工业园1个，是以发展都市工业为主的特色产业园；达坂城区拟建设工业园区2个，分别为新型建筑产业园和建筑新材料产业园；高新区（新市区）拟建设工业园区4个，分别为生物医药产业园、智慧安防产业园、创新创意小微企业园和环保产业园；甘泉堡经济技术开发区拟建设工业园区2个，分别为硅铝基电子新材料产业园和化工产业配套园；米东区拟建设工业园区2个，分别为米东化工工业园和精细化工小微企业园。

党的十九大报告指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显着增强我国经济质量优势。

今年的市政府工作报告提出，要促进实体经济转型升级。其中在“坚定不移走新型工业化道路”中专门提到工业园区建设。

市经信委副主任买买提・艾力介绍，今年，乌鲁木齐将以建立现代化经济体系为目标，以供给侧结构性改革为主线，重点发展先进装备制造、新材料、智慧安防、现代化工等产业，提升产业聚集效应；做好石油、电力、钢铁、化工等70家重点企业协调服务工作，确保工业经济存量稳中有升，加大工业固定资产投资力度，实现增量有突破，增长有亮点；落实好《乌鲁木齐市振兴工业经济17项政策措施》，加大对企业有效投资、提档升级、技术创新和降低成本等方面的扶持力度，为企业转型升级创造条件；做好重点企业与中小企业协同、配套发展，形成“大企业顶天立地，小企业铺天盖地”的发展态势。

今年，乌鲁木齐市进一步优化营商环境，继续清理规范涉企收费，减轻工业企业负担。加快“腾笼换鸟”和清理闲置用地，加大对园区僵尸企业的清理和并转，发展高端工业产业。（新疆网／王丽丽）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210134-1.html

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