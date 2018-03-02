瑞明斥资2.1亿打造智能制造系统

瑞明智能制造系统的核心“大脑”――智慧工厂生产指挥中心新春开工后正式投入运营，这将为瑞明走智造之路奠定坚实的基础，助推瑞明深耕实体经济实现高质量发展。

瑞明智慧工厂生产指挥中心的大屏幕上显示车间各个生产流程情况。

“任何一个生产环节出现异常，指挥中心大屏将会自动报警，便于我们快速解决。” 昨天，温州瑞明工业股份有限公司（以下简称“瑞明”）董事长韩玉明兴奋地向记者介绍说，瑞明智能制造系统的核心“大脑”――智慧工厂生产指挥中心新春开工后正式投入运营，这将为瑞明走智造之路奠定坚实的基础，助推瑞明深耕实体经济实现高质量发展。

瑞明自1995年成立以来一直从事汽车发动机铝部件产品的研发、生产及销售。韩玉明介绍说，2014年，瑞明成立“智能制造项目专项执行小组”，启动“汽车铝合金铸件智能车间新模式应用项目”，开启“智能制造”之路；2015年，引进智能化机加生产流水线，基本实现多工序自动加工，实现单件自动化高精密加工；2016年获批承担国家级重点项目“国家智能制造新模式应用项目”，启动总投资2．1亿元的智能制造系统建设，目前多个功能模块已投用，正在研发将指挥中心“搬”至电脑端和机端APP，实现远程监控。整个系统年内完工。

“你好，这里是生产指挥中心，再生砂环节里，烧砂温度异常，请立即安排技术人员处置。”走进智慧工厂生产指挥中心，宽阔的大屏幕跃然眼前，按照生产流程，屏幕上显示着瑞明车间各个生产流程，生产管理部副部长，也是该指挥中心的“大管家”董磊正通过显示屏，给企业各条生产线进行“把脉问诊”，发现问题后，立即致电生产线负责人。

“智慧工厂生产指挥中心就是通过信息化手段，对瑞明各条加工链测定‘户口’，各自编码扫入系统建立数据库，所有的数据将在指挥中心的显示屏汇总，监控各个生产环节的过程生产和质量信息，实现系统集成和大数据自动优化分析，形成生产过程高度集成决策，从而实现瑞明生产管理的精确化。”董磊介绍说，它不仅是瑞明的“大脑”，也是为企业安全生产＇“把脉”的“家庭医生”，为各条生产线的“健康”保驾护航。

韩玉明介绍说，随着智能车间、智慧工厂生产指挥中心等智能制造系统核心功能模块投用，大幅提升生产管理工作效率，及时解决生产线上的各种问题。在日后的运营中，我们也会不断地根据工作需求去完善，增加更多生产过程各工序智能控制的内容。

据初步估计，以智慧工厂生产指挥中心为“大脑”的智能制造新模式应用项目投入使用后，预计为瑞明企业生产效率提高33％以上，运营成本降低27％以上，产品研制周期缩短40％以上，产品不良品降低23％以上，能源利用率提高19％以上。（温州日报）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210135-1.html

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