网易云音乐与华研国际战略合作 SHE等歌手歌曲上线

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月1日消息，网易云音乐和华研国际今日宣布达成战略合作，将在华语音乐的宣传推广和原创音乐人的扶持培养方面，展开多样化的合作。其中，在音乐版权合作方面，网易云音乐已获得华研国际旗下目前全量音乐曲库的授权。3月1日起，包括田馥甄（Hebe）、S.H.E、林宥嘉、炎亚纶、陈嘉桦（Ella）、任家萱（Selina）、动力火车、郁可唯、曾之乔、阎奕格、周蕙等大量华研艺人演唱的歌曲，《终极一班》、《仙剑奇侠传》、《天外飞仙》、《白色巨塔》、《仙剑云之凡》等热门影视作品原声带，以及由炎亚纶、吴尊、汪东城、辰亦儒所组成的飞轮海组合，阿桑，刘力扬，Tank，Olivia等歌手在华研国际时期演唱的音乐，均已全新登陆网易云音乐。

华研国际，是台湾最大的唱片公司之一，且是唯一股票上市音乐公司，旗下拥有田馥甄、S.H.E、林宥嘉、炎亚纶、陈嘉桦、任家萱、F.I.R.、动力火车、郁可唯、曾之乔、邱胜翊(王子)、阎奕格、周蕙、Popu Lady、麻吉弟弟等众多实力艺人。这些艺人演唱的歌曲目前已经在网易云音乐上线，其中不乏田馥甄的《小幸运》、《寂寞寂寞就好》、《你就不要想起我》，林宥嘉的《说谎》、《残酷月光》、《浪费》，S.H.E的《恋人未满》、《热带雨林》、《中国话》、《你曾是少年》，动力火车的《当》、《忠孝东路走九遍》等经典热门华语音乐。

此外，飞轮海、阿桑、刘力扬、Tank、Olivia等在华研国际时期演唱的歌曲，如飞轮海的《只对你有感觉》、《谢谢你的温柔》，阿桑的《一直很安静》、《寂寞在歌唱》，刘力扬的《礼物》、《眼泪笑了》，Tank的《三国恋》、《专属天使》，Olivia的《You and Me》、《海枯石烂》等歌曲也已经登陆网易云音乐。

除了在音乐版权方面展开合作外，未来，网易云音乐还将与华研国际在华语音乐宣传推广、原创音乐人扶持培养方面，展开多样化的合作。据悉，双方将在线下演出、原创音乐人发掘和推广等方面携手合作，在为广大用户提供更加丰富的音乐服务的同时，也共同推进优质音乐的广泛传播，维护网络音乐版权秩序，促进网络音乐产业繁荣健康发展。

网易云音乐上线于2013年4月，凭借精准的个性化推荐、音乐评论、歌单和音乐社区等独特优势，帮助用户更好地发现和分享音乐。在过去的四年多里，网易云音乐展现出了高于同行的快速增长，目前已拥有了超过4亿的用户。QuestMobile发布的《2017年中国移动互联网年度报告》显示，网易云音乐活跃用户30日留存率行业第一，同时入选一线城市移动网民最爱TOP10 APP和二线城市移动网民最爱TOP10 APP第一，深受用户喜爱。

同时，网易云音乐也获得了海内外合作方的广泛认可。在过去一年中，网易云音乐先后与爱贝克思（avex）、米漫传媒、Kobalt Music、丰华唱片、天娱传媒等多家版权公司达成合作，并与台湾最大的数字音乐平台KKBOX联手打造全球最大的华语音乐宣传平台。华研国际此次选择与网易云音乐合作，不仅因双方在价值观、市场判断和运营思路方面都达成一致，更是对网易云音乐平台实力认同的体现。

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