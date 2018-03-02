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15英寸Surface Book 2开启预售，19888元起售

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-02 04:01

15英寸Surface Book 2开启预售，19888元起售,中国 微软 英伟达 surface book

15英寸Surface Book 2开启预售，19888元起售

科技传媒网讯 网易科技新闻3月1日消息，微软中国今日宣布，即日起至2018年3月21日，15英寸的Surface Book 2将在微软中国官方商城进行预售，同时在京东开启预约，该产品将于2018年3月22日起正式开售，起售价为人民币19,888元。

15 英寸Surface Book 2 笔记本电脑，搭载第八代四核英特尔酷睿处理器与英伟达GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 显存独立显卡，重量为1.9千克，电池续航17小时。针对用户的不同需求，15 英寸Surface Book 2 在中国市场提供了3 种配置，分别为：256GB 版本，售价为人民币19,888 元；512GB 版本，售价为人民币23,488 元；1TB 版本，售价为人民币26,488 元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210137-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:中国微软英伟达Surface Book

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