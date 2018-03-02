日本电装将在美工厂投资1.9亿美元 创320个工作岗位

日本汽车零部件供应商电装株式会社（Denso Corp）周三（2月28日）表示，该公司将向现有的田纳西州雅典市工厂投资1．9亿美元。
日本汽车零部件供应商电装株式会社（Denso Corp）周三（2月28日）表示，该公司将向现有的田纳西州雅典市工厂投资1．9亿美元。
据路透社援引知情人报道，日本汽车零部件供应商电装株式会社将投资1．9亿美元为田纳西州雅典市工厂燃料输送、发动机和废气净化装置提供元件。
该公司在一份声明中称，该投资将增加4条生产线并创造320个就业机会。
电装公司表示，4条新生产线中一条将用于生产汽油喷油器，另外三条用于生产燃油泵。
去年10月，作为丰田汽车（Toyoto）公司最大的供应 商，Denso表示将向其位于田纳西州马里维尔的工厂投资10亿美元用于开发汽车电气化和安全系统，创造约1，000个就业岗位。
上个月，丰田和马自达汽车公司宣布在阿拉巴马州建立一个价值16亿美元的合资装配工厂，将雇用4000名员工，每年生产30万辆汽车。
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