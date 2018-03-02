西门子展示“数字化企业”针对不同行业的应用

西门子将在2018年汉诺威工业博览会(Hannover Messe)上通过呈现丰富的案例，全方位展示用户如何通过实施数字化企业解决方案来充分挖掘工业4.0的潜力。西门子位于9号展厅的展位面积达3500平米，聚焦数字化企业解决方案在不同行业的全生命周期中的应用。来自航空航天、汽车、食品饮料、电子和设备制造以及化工、纤维和石油天然气等行业的诸多实例展示了不同行业不同规模的企业如何通过个性化的数字化解决方案提升竞争力，实现更高的灵活性、效率和质量，并缩短产品上市时间。MindSphere 3.0版本、来自西门子、合作伙伴(如原始设备制造商)及国际用户组织 MindSphere World的切实案例，将亮相700平米的MindSphere展厅。西门子还将展示生产商目前如何受益于工业增材制造，以及基于MindSphere对驱动数据进行评估的全新数字化平台Sidrive IQ。另外，西门子展位还将以使用MindApps进行智慧能源管理为重点，展示面向工业企业和电力公司领域的基础设施项目的集成解决方案。

西门子还将展示当今的企业如何通过数字化解决方案增强竞争力，如在全价值链建立数字化双胞胎，采用基于云的开放式物联网操作系统MindSphere，以及运用来自西门子的全球领先的自动化产品组合。在几乎任何行业，价值链的集成和数字化都能带来更高的灵活性、效率和质量，从而获得可持续的竞争优势，同时也在价值增值、创新商业模式和面向未来的合作方式方面提供了新的机遇。

西门子将在展会上展示MindSphere 3.0版本，该版本现已部署于亚马逊 AWS(Amazon Web Services)云计算服务平台。3.0版本具备更强大的开发环境，提供开放式编程接口(API/应用程序编程接口)，并新增分析功能和扩展连接功能。西门子还将在展会上介绍全新的国际用户组织MindSphere World。该组织拥有18个创始成员，其目标是在全球扩展围绕MindSphere的生态系统。

在离散工业充分利用数字化潜力

“依托数字化企业套件，我们能够支持离散行业的产品制造商与设备制造商实现数字化转型。”西门子股份公司数字化工厂集团首席执行官Jan Mrosik表示，“我们可以针对产品、生产和绩效建立数字化双胞胎，对其进行全面的虚拟仿真。通过利用从MindSphere中获得的知识，我们能够持续帮助客户优化其整个价值链。这不仅适用于不同行业和传统生产方式，也适用于增材制造等新技术。”增材制造也是西门子在本年度展会上的一个焦点。西门子是全球唯一一家涵盖增材制造价值链各个环节的集成式软件和硬件解决方案的供应商。对用户而言，这意味着整个数字化流程链都将整合在一个集成的软件环境下。工程、仿真、产品制备和3D打印所需的工具都合并在一个集成系统中，并可通过标准化的用户界面来访问。这样就不必进行数据转换，也避免了相关信息内容丢失的可能。这使用户能从单机的原型设计和小批量生产迅速转化为完全工业化的批量生产。

另外，西门子还将展示围绕Simatic自动化系统的一系列新应用。全新Simatic MindApps应用程序如 Machine Monitor、Notifier和Performance Monitor是专为MindSphere而设计的特殊应用，让用户可以充分利用云服务的优势并实现增值。Simatic MindApps从生产设备导出相关数据进行分析，将其处理成有意义的信息并显示在仪表板上，或将其用作智能报警系统和消息显示的基础。为确保这些数据与其所服务的工厂和基础设施一样安全，Simatic MindApps采用了符合IEC 62443标准的“纵深防御”理念，以防范当前和未来的网络威胁。

西门子将推出新一代软起动器Sirius 3RW5，能满足从最简单到最复杂的驱动需求。该系列设备专为确保5.5-1，200 kW三相异步电机的平稳启动而设计，可用于以极其简单、经济的方式实施高效的、面向未来的机器概念。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210139-1.html

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