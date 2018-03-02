皇包车旅行获5000万美元C轮融资 红杉中国领投

科技传媒网讯 网易科技新闻3月1日消息，中文包车游品类代表性品牌-皇包车旅行正式宣布已获得5000万美元C轮融资。本轮融资由红杉资本中国基金领投，原投资方经纬中国、和谐资本跟投，易凯资本担任独家财务顾问。

皇包车旅行CEO潘飞表示：本轮资金将主要用于三个方面：品牌投入、用户获取与市场教育方面；人才配置方面；以及目的地资源池建设方面。

红杉资本中国基金合伙人郑庆生先生表示：“随着整个社会的消费升级，中国人海外旅游消费刚刚开始起步，对于一个护照持有人数才占总人口10%左右的市场，这个空间是巨大的。而在这个市场空间中，出行又占有相当重要的比重。皇包车旅行，通过供需两端分散、居中运营的方式，轻便和快速的启动和占领多个国家的市场，符合我们对市场大势的判断。”

据了解，皇包车主要为出境华人提供中文的车+导服务，以C2C平台起家，连接用户和当地司导，解决出境游当中出现的风俗不懂、服务不规范等一系列问题，提高用户体验，同时通过引流为车导的收入提供保障。

此前，2015年9月，皇包车获4800万元A轮融资；2016年8月，皇包车获方正和生投资有限责任公司领投的1.2亿元人民币B轮融资；2017年1月获B+轮融资，本轮融资由经纬中国和广发信德领投，和谐资本及A轮股东筱光资本跟投，共计2.1亿元人民币。（十三姨）

本轮融资金额由皇包车旅行提供，未经网易科技核实。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210141-1.html

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