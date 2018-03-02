特斯拉超级工厂屋顶开铺太阳能电池，要花多少钱

（原标题：4 Questions About Tesla's New 'Gigafactory'）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月1日消息，据Futurism报道，特斯拉电动汽车公司终于为其一号“超级工厂”（Gigafactory 1）建造了屋顶太阳能电池板阵列。这个项目不禁让我们对其产生诸多疑问：这个阵列什么时候才能完成?特斯拉向超级工厂投入了多少资金?接下来要做什么?

2017年1月份，特斯拉透露，它想在内华达州的超级工厂安装70兆瓦的屋顶太阳能电池板阵列，这是迄今为止世界上最大的太阳能电池板阵列。公告发布一年后，该公司却始终对此保持沉默。现在我们终于有证据表明，该公司已经开始安装太阳能电池板。

由图片档案博客Building Tesla发布的卫星图片显示，一号超级工厂巨大屋顶的一小部分已经被太阳能电池板覆盖。该阵列期待已久的建设令人兴奋，但我们仍有些疑问，包括以下这些最紧迫的问题：

1.为什么特斯拉要花这么长时间才开始安装太阳能电池板？

我们怀疑这主要是因为该公司有其他项目在争夺时间和资源。专注于房地产信息的网站BuildZoom发现，在整个2017年，特斯拉在2月初提交了112份建筑申请。其中50份申请视为此前建筑添加附加设施，包括冷却系统和微型智能电网实验室等。新建筑包括：计量实验室、铜炉自动化金属添加、热油刹车系统以存储和传输热流体、空气分离系统以便将大气分离成基本元素。

图：内华达州的一号超级工厂的航拍图显示，工厂屋顶小部分已经被太阳能电池板覆盖

此外，一号超级工厂也是生产Model 3的地方。困扰该车辆的生产问题也可能会减慢太阳能电池板阵列的建造速度。直到现在，施工依然在进行中……

2.太阳能电池板阵列安装何时完成？

我们无从知晓。但正如其首席执行官伊隆・马斯克(Elon Musk)和特斯拉的其他高管们在过去证明的那样，他们可以在相对较短的时间内完成重大任务。记得澳大利亚的100兆瓦巨大电池吗?从开始到结束只用了100天。位于纽约布法罗的二号超级工厂（Gigafactory 2）已经生产太阳能电池板几个月。虽然我们不知道这些太阳能板是否被送达到一号超级工厂，但我们可以推测，如果事实如此，生产流程可能会加速安装过程。

3.特斯拉会使用自己的powerpack来储存能量吗？

这将是有意义的。特斯拉已经在使用其电池组储存太阳能电池板和太阳能屋顶产品产生的电力，该公司没有理由不在其最重要的工厂里使用它的硬件？Electrek报道称，特斯拉声称已经提高了电池的效率和生产能力。现在，一号超级工厂可以生产105GWh电池和150GWh的电池组。

如果这些报道都是真的，如果一号超级工厂在特斯拉“向可持续能源转型”的目标中扮演一个重要的角色，那么它很可能依赖于最能发挥作用的产品，即自家产品。

4：特斯拉在一号超级工厂中投资了多少?

马斯克已经向这家全电力工厂投入了大量资金。BuildZoom的数据显示，截至2018年2月份，一号超级工厂的建筑成本已经超过了13亿美元。随着太阳能电池板阵列的完成，这一数字无疑将会继续上升。如果马斯克再建地下隧道以进一步提高产量的话，他还需要投入更多资金。

与特斯拉相比，没有哪家公司更能诠释“你必须通过花钱去赚钱”的理念。该公司截至2017年结束每季度亏损6.75亿美元，但仍在继续支出，毫不气馁。马斯克似乎很有信心，投入大量资金把他的想法变成现实，这在某种程度上会产生收入。

特斯拉还没有准备好在短时间内放慢速度，因此预计今年会听到更多关于该公司新项目和生产困境的消息。希望在这段时间里，特斯拉能够纠正失误，并解决Model 3的生产困境。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210142-1.html

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