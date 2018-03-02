工业互联网平台谋局2018 自主品牌迎来机遇

在国家有关政策支持和巨大市场前景的拉动下，加上新年之初各省市的积极响应，工业互联网平台将在2018年迎来快速发展的一年。

在国家有关政策支持和巨大市场前景的拉动下，加上新年之初各省市的积极响应，工业互联网平台将在2018年迎来快速发展的一年。

近年来，智能制造作为关键词一直热度不减。德国工业4.0战略、美国制造业再回归和中国制造2025计划，先后登场。尤其是这两年，对智能制造核心的CPS架构和工业互联网平台的争夺逐渐白热化，德国西门子MindSphere平台、GE公司Predix平台都是工业互联网平台的代表。各国政府及跨国公司正在利用工业互联网平台整合行业数据和资源，集聚上下游产业链企业，构建基于平台的制造业新生态，抢占智能制造时代的产业主导权。

面对国外制造业巨头咄咄逼人的气势，我国虽然制定了制造业2025计划，但是在很多方面仍和国外存在差距，迫切需要加强在人工智能、工业大数据特别是工业互联网方面的战略布局和政策支持。2017年10月30日，国务院常务会议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》(以下简称意见)，促进实体经济振兴、加快转型升级。会议指出，要加快建设和发展工业互联网，促进新一代信息技术与制造业深度融合。意见的出台首次将发展工业互联网纳入国家战略性计划。

2017年底，全国工业和信息化会议提出了2018年将全面“深入实施工业互联网创新发展战略”。工信部在2018年1月先后与上海市、浙江省签署推进工业互联网创新发展的合作协议，推动了部、省联合推动发力工业互联网创新的工作机制。可以认为，虽然西门子、GE等跨国巨头们已经利用工业互联网平台进入中国市场，但是在政策、市场的影响下，2018年中国自主品牌的工业互联网平台将迎来更大的发展机会。

“互联网+先进制造业”吹响号角

工业互联网是连接工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施，是新一代信息技术与制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式，同时也是互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体。

实际上，从2016年开始中国自主品牌的工业互联网平台就不断涌现。海尔集团基于自身家电制造经验和八大互联工厂实践，于2016年对外发布了COSMOPLAT平台，并与国内多个研究院所和企业结成智能制造开放联盟。

2017年6月15日，中国航天科工集团面向全球发布了中国首个工业互联网云平台INDICS，此外，国内大型设备制造企业三一重工旗下负责技术的树根互联公司，历时8年投入10多亿元打造了工业互联网“根云”平台，目前也正一步一步开放出来给制造业使用。

据不完全统计，目前中国工业互联网产业联盟旗下企业发布的各类工业互联网平台已达30多个，包括阿里云、索为等企业发布的各类平台。目前这些平台已经成为中国制造业进军智能制造，深化互联网、加速大数据和人工智能技术与实体经济融合发展的排头兵。

按照《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》制定的目标，到2025年，我国基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系；到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台，形成国际先进的技术与产业体系，工业互联网全面深度应用并在优势行业形成创新引领能力，安全保障能力全面提升，重点领域实现国际领先；到本世纪中叶，工业互联网网络基础设施全面支撑经济社会发展，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。

具体到2018年，工信部将实施工业互联网三年行动计划，启动工业互联网创新发展一期工程，开展网络化改造、平台体系、安全体系、IPv6等集成创新应用。打造安全可控的工业互联网标识解析体系、培育5家左右跨行业、跨领域工业互联网平台、开展百万企业“上云”行动，培育一批工业APP、实施互联网安全防护提升工程。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210143-1.html

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