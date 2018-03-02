2018：工控安全关键年

在过去的一年中，工业控制系统与工业互联网在安全层面都得到了一定程度的积累。无论是工控系统本身的安全，还是工业互联网的安全，都应该在得到充分重视的同时，

在过去的一年中，工业控制系统与工业互联网在安全层面都得到了一定程度的积累。无论是工控系统本身的安全，还是工业互联网的安全，都应该在得到充分重视的同时，按照顶层设计的高度，得到切实有效的落实和发展。

工业控制系统信息安全(以下简称工控安全)是实施制造强国和网络强国战略的重要保障。近年来，随着中国制造全面推进，工业数字化、网络化、智能化加快发展，我国工控安全面临安全漏洞不断增多、安全威胁加速渗透、攻击手段复杂多样等新的挑战。

若能够将以大数据、人工智能等为代表的新技术引入到工业控制系统信息安全工作中，利用新技术解决我国在工业控制系统信息安全发展过程中所遇到的实际问题，不仅能够促进新技术的实际应用，还能够大力提升工业控制系统信息安全的程度。为指导工业控制系统信息安全建立相关标准、监督机制等提供意见或建议。提高工控领域整体安全意识，将工业控制系统信息安全上升到最高级。

观察近一段时间以来我国对于工业控制系统领域所部署的工作，能够看出2018年将是工控安全工作开展落实的关键年。

宏观指导明确

为加快我国工业控制系统信息安全保障体系建设，提升工业企业工业控制系统信息安全防护能力，促进工业信息安全产业发展，2017年底，国家工业和信息化部制定并印发了《工业控制系统信息安全行动计划(2018-2020年)》(以下简称《计划》)。

近日，工业和信息化部信息化和软件服务业司负责人就《计划》内容进行了解读。据了解，《计划》明确将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持总体国家安全观，以落实企业主体责任为关键，紧紧围绕新时期两化深度融合发展需求，重点提升工控安全态势感知、安全防护和应急处置能力，促进产业创新发展，建立多级联防联动工作机制，为制造强国和网络强国战略建设奠定坚实基础。确保信息安全与信息化建设同步规划、同步建设、同步运行。坚持落实企业主体责任。坚持因地制宜分类指导。坚持技术和管理并重。

主要目标是，2020年全系统工控安全管理工作体系基本建立，全社会工控安全意识明显增强。建成全国在线监测网络，应急资源库，仿真测试、信息共享、信息通报平台(一网一库三平台)，态势感知、安全防护、应急处置能力显著提升。培育一批影响力大、竞争力强的龙头骨干企业，创建3~5个国家新型工业化产业示范基地(工业信息安全)，产业创新发展能力大幅提高。

根据工信部信息化和软件服务业司的解读，《计划》的制定为工控安全保障工作制定了时间表和路线图，进一步明确了部门、地方和企业做什么和怎么做，为下一步深入落实工控安全工作提供了依据和指导。

对于“一网一库三平台”，上述负责人解释：“一网”是指全国工控安全在线监测网络。将支持国家工业信息安全发展研究中心牵头，联合地方、行业等技术机构，建设以国家工控安全在线监测平台为中心，纵向连接省级分中心，横向覆盖重点工业行业的多级监测网络，实现对全国重要工业控制系统运行状态、风险隐患的实时感知、精准研判和科学决策。

“一库”是指工控安全应急资源库。按照《国家网络安全事件应急预案》总体要求，支持国家工业信息安全发展研究中心建设应急资源库，汇聚漏洞、风险、解决方案、预案等信息，实现辅助决策、预案演练等功能。在突发工业信息安全事件时，支撑行业主管部门协调技术专家和专业队伍对事件开展分析研判，并调动相关应急资源及时有效的开展处置工作。

“三平台”是指工控安全仿真测试平台、信息共享平台和信息通报平台。建设工控安全仿真测试平台，以化工生产、管道输送、污水处理、智能制造等真实工业控制场景为基础，模拟业务流程，还原真实现场，满足培训、测试、验证、试验等多元化需求。充分利用云计算、大数据等技术手段，建设国家工控安全信息共享平台，建立共享清单，明确共享内容，推动形成政府引导、企业主体、社会参与、利益共享的工作机制。支持建设工控安全信息通报预警平台，及时发布风险预警信息，跟踪风险防范工作进展，形成快速高效、各方联动的信息通报预警体系。

“工控安全是工业生产安全的重要组成部分，工业企业作为工业控制系统运营者应承担主体责任。”上述负责人表示，企业要建立工控安全责任制，明确企业法人代表、经营负责人第一责任者的责任。抽调信息化、生产管理、运营维护、设备管理等相关部门人员，组建企业工控安全管理机构。同时，持续加大工控安全投入，落实防护技术改造和隐患治理专项经费。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210144-1.html

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