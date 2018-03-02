网易云音乐牵手华研，在线音乐市场走向多元化竞争

3月1日，网易云音乐与台湾最大的唱片公司之一华研国际达成战略合作。一是在音乐版权合作方面，网易云音乐已获得华研国际旗下目前全量音乐曲库的授权，田馥甄、S.H.E、林宥嘉、炎亚纶等华研艺人演唱歌曲全量上线；二是网易云音乐与华研国际将在华语音乐的宣传

3月1日，网易云音乐与台湾最大的唱片公司之一华研国际达成战略合作。一是在音乐版权合作方面，网易云音乐已获得华研国际旗下目前全量音乐曲库的授权，田馥甄、S.H.E、林宥嘉、炎亚纶等华研艺人演唱歌曲全量上线；二是网易云音乐与华研国际将在华语音乐的宣传推广和原创音乐人扶持培养方面，展开更多样化的合作。

此前，网易云音乐已经与米漫传媒、天娱传媒、Kobalt Music、台湾丰华唱片等音乐版权方达成合作，获得了相当数量的音乐版权。毫无疑问的是，此次合作是网易云音乐对音乐版权生态的又一次丰富，那么此次合作又会给网易云音乐带来怎样的影响？

网易云音乐自身的变化：高丰富度、强竞争力

一直以来，用户们对在线音乐平台们的最直观感受就是歌曲数量，因为不同用户的听歌口味不同，所以在线音乐平台们一直聚焦于歌曲的扩充。对网易云音乐而言，此次与华研的战略合作将产生两个最直接也最有效的影响。

其一，根据双方的合作内容，华研的音乐版权输出将会直接丰富网易云音乐的曲库。丰富度是衡量一个在线音乐平台的重要标准，而华研所授权的音乐版权中，有不少热门歌曲，比如田馥甄的《小幸运》、林宥嘉的《说谎》、S.H.E的《恋人未满》等等。由于这些歌曲都具备一定的传唱基础，所以每一首歌的加入对网易云音乐而言都是一次曲库的升级，这又体现在两个方面，一是歌曲数量上的增加，二是歌曲风格与类型的增加。

其二，新合作使网易云音乐获得了持续且强劲的竞争力。一方面，华研作为新的战略合作伙伴，还肩负着一个内容传播的角色，这为网易云音乐往后与华研的合作，比如原创音乐人的发掘和推广等打下了稳定的渠道资源基础。由此也可进一步提升网易云音乐在打造音乐衍生内容上的专业性，比如在音乐活动上能够更快速响应用户的需求等。当优质内容越来越多、歌曲数量越来越多时，用户的依赖度和认可度增加，网易云音乐的付费用户率也会得到进一步的提升。

同时，在网易云音乐的UGC社区模式下，用户的活跃度也会得到不同程度的提升。比如笔者今天发现《一直很安静》、《残酷月光》等华研旗下的歌曲下涌现出诸多有趣的新评论。

此外，新的音乐版权上线不仅拓宽了网易云音乐的创新空间，比如在个性化推荐上歌曲关联度的加深，也有助于网易云音乐获得更全面、更细致的用户听歌习惯。这对一直以创新引导自己成长的网易云音乐而言，无疑是一笔可以持续发掘的资源。

网易云音乐用户价值的变化：归属感与体验感双双提升

网易云音乐与华研的合作而言，最“喜大普奔”的必然是用户，尤其对网易云音乐这样凝聚力极强的音乐社区而言，在用户的受益可能远比想象的要多。

其一，头部音乐人的加入会吸引到外部用户的加入。如今，粉丝经济的逻辑依旧在娱乐圈演艺圈盛行。此次华研头部艺人，比如林宥嘉、田馥甄的加入，在网易云音乐的持续深入推广策略下，无疑会将不少粉丝引流至平台。一来新粉丝的加入使得艺人的拥趸群体变强大，有助于形成更强大的内容传播力；二来粉丝的归属感得到满足，比如对长期活跃在网易云音乐平台上的粉丝而言，偶像歌曲的增加就是一种最好的馈赠，同时也拓宽了与其他粉丝交流的途径。

其二，新版权的持续加入，是网易云音乐不断努力的成果。在UGC模式以及社区型氛围的“助攻”下，网易云音乐与用户似乎形成了一种非常特殊的恋爱关系。用户对新歌曲的诉求与网易云音乐对版权的诉求具有高度一致性，他们正在“版权好友圈”的扩大中获得了更多的信心。这样的关系或许就是最好的，习惯满足用户需求的网易云音乐正是在这样的“循环”中不断获取用户最好的忠诚度和认可度的。

其三，华研作为音乐版权拥有者和生产方，必然希望与有价值的平台合作，譬如能够带来盈利和知名度上的提升。而网易云音乐恰好就是这个对象，满足了其所有的想象。一是内容创新能力，比如自制视频栏目、高质量歌单等；二是版权运营能力，比如歌单推荐往往能正中下怀，数字专辑销量也在行业前列，以及UI设计与产品使用也具有相当的“逼格”。对这些优势的洞察是华研选择与网易云音乐合作的潜台词之一，而这些优势对于吸引潜在用户也具有相当魅力，是一种潜在的服务增值。

此前，网易云音乐在与日本爱贝克思（avex）版权、人气乐队RADWIMPS版权合作时，就曾通过专业化、精准化的版权运营，帮助avex、RADWIMPS得到了众多非日音乐迷的关注。

行业的变化：在线音乐战场将从单一版权竞争走向多元化竞争

此次与华研的战略合作不仅让网易云音乐获得更多版权，更是双方在资源、内容、战略等整体上的深度合作，这也将给整个在线音乐战场带来新的变化。

一、内容时代的回归

之所以说内容时代要回归，也是因为在线音乐平台已经历经了长期的版权战，而似乎少有人去关注用户的核心诉求是音乐内容本身，是切切实实的体验。

当初网易云音乐依靠UGC的深度、有趣、走心从腾讯阿里等巨头环伺的市场中突围，算是内容时代的开始。网易云音乐的不断破壁也会让场内的其他玩家产生危机意识。这不无道理，一个不得不服的证据是网易云音乐的用户高忠诚度。根据2018年1月QuestMobile 发布的《2017年中国移动互联网年度报告》，网易云音乐30日留存率行业第一，并入选一线城市移动网民最爱TOP10 APP和二线城市移动网民最爱TOP10 APP第一。

网易云音乐掀起的鲶鱼效应接下来就会把战场移往内容上。一方面，内容是经久不衰的创新来源，是音乐平台赖以生存的基础；另一方面，当下内容产业比如短视频、直播的兴起也证明了内容的重要性，音乐同理。所以说，在历经版权大战后，在线音乐平台们会重回内容时代。

二、新竞争点涌现，产业化竞争格局的出现

值得注意的是，网易云音乐对已经获得的音乐版权，也都大多开放了转授权，因为网易云音乐深知音乐版权壁垒不是在线音乐平台们值得聚焦的竞争点。

新的竞争点正在形成。华研与网易云音乐此次合作还将关注于音乐宣传推广、原创音乐人扶持培养等方面，也是在培养自身在其他领域的竞争能力。由于音乐的生产、发行等在上下游厂商的合作下越来越趋向于一站式、一体化。

当中间任何环节出现问题时，都有可能造成效率问题和盈利问题。所以在线音乐平台们也在布局自己的音乐产业链。

此外，数字音乐也有竞争扩大的趋势。一方面，数字音乐头部化效应凸显，艾瑞咨询发布的《2018年中国数字音乐消费研究报告》显示，在2017年全网上线的20张数字专辑中，网易云音乐共取得13张专辑销量第一的成绩。另一方面，数字音乐适应互联网时代的快速传播和消费特征，潜力极大。根据IFPI的数据，中国数字音乐占比达96.34%，数字音乐收益占比在排名前50的国家中，全球第一。

这些竞争点的出现使得在线音乐平台们必须朝产业化布局靠拢，以获得在未来竞争中的优势。无论如何，在线音乐行业早已不是靠单点优势就能撬动的战场，未来需要更宏观的竞争思维。

网易云音乐与华研的合作，可能只是一个小小的节点，但从整个行业的发展来看，网易云音乐持续的优势积累必然会不断掀起在线音乐平台们的新竞争，音乐行业也正在走向多元化竞争时代。

文/刘旷公众号，ID：liukuang110

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