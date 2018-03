有人设计了概念飞机:核聚变供能,酷似太空飞船

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月1日消息,HSP的设计师已经设计了一款酷似太空船的飞机“Magnavem”。这架飞机拥有流线型机身,飞行速度能够达到1.5马赫(约1852公里每小时)。它将把纽约和伦敦之间的旅行时间缩短到3小时,是目前航班飞行时间的一半左右。这种令人大开眼界的设计为我们展现了一个不损害环境的超音速飞行概念。

此外,这架令人惊奇的飞机将实现零排放,这是因为它将借助核聚变反应获取能量。据设计师Oscar Vinals介绍称,这架飞机将主要依靠一种紧凑型聚变反应堆(CFR)运行,他希望这种飞机能够给航空产业带来革命性变化。

这种核聚变反应堆将为Magavem提供惊人的电能,而且不会给环境造成破坏。太阳内部就发生着核聚变反应。紧凑型核聚变反应堆将在一个磁性容器中模拟太阳的这一过程,并且从氢元素中释放能量供我们使用。

来自西班牙巴塞罗那的Vinals已经对这架飞机的设计研究了一年多的时间。Vinals认为他设计的这款轻型飞机能够搭载大约500名乘客,而且借助他所提出的技术,Magnavem能够实现超快速再充电。

Magnavem也将配备一个二氧化碳清理系统,让这架飞机给环境带来更多的好处。内部的人工智能系统将对飞机功能进行优化,等离子体加速器将对机翼和机身的气流进行操控。Magnavem这个名字源自于拉丁语“magna avem”,有着大鸟的意思。

虽然这种飞机目前从理论上来说能够建造出来,但是某些技术仍然处于初期阶段。现年40岁的Vinals称:“人们对它的反应完全是积极的,我非常开心会有这样的结果。最令我激动的就是能够使用一种紧凑型核聚变反应堆为飞机提供无尽的能量。飞机也将借助人工智能系统,对飞行过程中的等离子能量进行操控。”

在50多年以前,核裂变产生的能量在当时是非常令人激动的。人们尝试使用核裂变能为几乎所有设备供能,其中也包含了飞机。但最终操控方面的障碍让裂变无法得到广泛使用。虽然核裂变继续为我们的核反应堆提供能量,但是聚变反应能够提供一种更清洁而且更安全的能量源。研究人员称,一个能够安装在卡车上的小型核反应堆足以为一座10万人的小城市提供足够的能量。

这并非第一次有人提出将核动力作为飞机的动力,冷战时期曾有一架飞机接近于实现这一目标。在1950年代,美国空军打造的一款B-36轰炸机“NB-36H”就在飞行过程中对核动力进行了测试,但是最终却并未用于为飞机供能。这架巨型飞机当时不得不搭载一个重达11吨的防护罩来隔离核辐射。(过客)

