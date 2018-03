¹È¸èËÑË÷¿ªÊ¼²ÂÄãÎÊÊ²Ã´£¬ÎªÓïÒôËÑË÷´òÏÂ»ù´¡

谷歌搜索开始猜你问什么,为语音搜索打下基础

图示:谷歌首席执行官桑德尔皮査伊(Sundar Pichai)

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月1日消息,据国外媒体报道,谷歌搜索日前上线了新版的精选摘要功能,将会为用户的模糊搜索问题提供多个不同角度的搜索结果。精选摘要对于谷歌来说非常重要,因为其也是用户向谷歌智能音箱的虚拟助理提出问题时的信息来源。长远来看,谷歌完善精选摘要功能正是为了提高虚拟助理所提供语音信息的准确度,从而抢占智能音箱市场的优势地位。

随着谷歌大举转向智能音箱等语音驱动设备,该公司正在相应调整其搜索引擎,即便在用户提出模糊问题时也能够提供最贴切的答案。

谷歌当地时间周三表示,它正在上线新的“精选摘要”(featured snippets),改进后的精选摘要功能会尝试对模糊搜索查询提供多种不同角度的结果解释。精选摘要是谷歌根据算法确定用户查询的最佳结果,从而在页面顶部显示的信息片段。

据悉,这是谷歌首次在移动搜索中引入新型摘要技术,但长期来看其是为语音搜索中引入相应技术作铺垫。

当用户向智能音箱谷歌Home的虚拟助理提出问题时,虚拟助理会通过精选摘要或知识面板(Knowledge panels,谷歌从维基百科等可信来源处提取信息构建的数据库)提取答案。为了应对来自亚马逊Echo和苹果HomePod的竞争时,显然谷歌虚拟助理提供的答案需要更加精确,因为在语音交互时用户没有一个可供选择的蓝色链接列表。

“很显然,语音对我们来说是非常重要的用户交互,”精选摘要产品管理总监艾米莉··莫克斯利(Emily Moxley)在接受采访时表示,“这就是为什么我们要加倍努力,确保我们能够通过知识面板和精选摘要为用户提供高质量,权威性的答案。”

谷歌搜索此次发布的新型“多方位摘要”将为用户的模糊查询提供几个备选结果。搜索“花园需要充足的阳光?”将带来两个不同的搜索结果,一个是“什么园林植物需要充足的阳光?”另一个是“什么是充足的阳光?”

谷歌正在自然语言处理和机器学习进行更多投入。

“这是我们最初在开发精选摘要功能时就发现的一个问题,但现在的技术才能真正解决这些问题,” 莫克斯利指出,“新技术能够了解用户的具体问题,确定用户可能感兴趣的特定子主题,然后找到有助于用户理解这些主题的高质量摘要。”

谷歌目前的新技术能够针对用户模糊提问中可能隐含的问题提供多方位摘要,但莫克斯利表示,该计划旨在将该功能扩展为针对问题分块提供多个指导性摘要。例如用户搜索“是否值得拯救我的基金?”。搜索结果可能会返回有关成本,持续时间和方法的摘要。

谷歌仍在研究这些实例如何在语音环境下进行工作。目前谷歌的虚拟助理正在面对亚马逊Alexa,苹果Siri以及微软Cortana的激烈竞争。

一错全错

“在搜索引擎中,如果第一个搜索结果不完美,但是第二个或第三个结果是正确的,那么对于用户来说还可以接受,”市场资讯公司Stone Temple Consulting首席执行官恩里克恩吉(Eric Enge)表示,该公司已经针对市场上的虚拟助理以及特色摘要功能开展了多项研究。 “但是在语音交互环境下,你只能得到一个答案,如果错了,那就是错了,这是一个非常糟糕的用户体验。”

根据Stone Temple最近的调查,谷歌虚拟助理可以回答68%的用户问题,其中90.6%的答案是正确的,而微软Cortana能够回答的用户问题比例为56.5%,准确率为81.9%;而苹果Siri回答的用户问题比例为21.7%,准确率为62.2%,亚马逊Alexa回答的用户问题比例为20.7%,准确率为87%。

虽然大部分答案都是正确的,但谷歌虚拟助理仍然会犯错误。莫克斯利表示,如果谷歌虚拟助理无法真正理解问题,或者找不到具有高度权威性或正确性的来源,或者无法提供足够的选择结果,谷歌就会主动关闭精选摘要功能。(晗冰)

