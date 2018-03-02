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四大行业独角兽可“富士康模式” IPO即报即审

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科技传媒网 中金网 2018-03-02 10:03

近日富士康（FOXCONN）通过特殊通道进行IPO引起投资者关注。据悉，证监会发行部或将对生物科技、云计算等四个行业中的独角兽公司上市时，放宽对盈利的要求。未来

近日富士康（FOXCONN）通过特殊通道进行IPO引起投资者关注。据悉，证监会发行部或将对生物科技、云计算等四个行业中的独角兽公司上市时，放宽对盈利的要求。未来，富士康快速IPO或将不是孤例。

四大行业独角兽可“富士康模式” IPO即报即审

富士康近期通过特殊通道进行IPO，引起了人们的关注。证监会在支持新业态、新技术、新模式、新企业等方面的力度正在加大。

知情人士透露，证监会发行部近日对相关券商作出指导，包括生物科技、云计算在内的4个行业中，如果有“独角兽”的企业客户，立即向发行部报告，符合相关规定者可以实行即报即审，不用排队。“两三个月就能审完。”

该人士还表示，上述四个行业中的独角兽公司，在盈利要求上可以放宽。

目前，A股IPO规定在主板和中小板上市的企业，其净利润需在最近3个会计年度为正数，且累计超过人民币3000万元。

创业板需要企业最近两年盈利，最近两年净利润累计不少于1000万元；或最近一年盈利且净利润不少于500万元。

证监会今年也表示，将改革发行上市制度，让其更好的服务国家战略。在1月31日召开的工作会议中，证监会表示：

要以服务国家战略、建设现代化经济体系为导向，吸收国际资本市场成熟有效有益的制度与方法，改革发行上市制度，努力增加制度的包容性和适应性，加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。

富士康招股书在2月22日已进入“预披露更新”状态，这距离其2月9日预披露不过两周时间。如此短时间，就能从招股书预披露进入“预披露更新”，是近期通过快速通道进行IPO的一个典型案例。

对此，一位投资人士接受采访时表示，企业IPO首先是将招股说明书进行预披露，这标志着企业正式开始排队，大家所说的排队一两年就是这个过程；然后在快要上会之前，企业会对招股书做一轮预披露更新，一个月之后往往召开发审会，也就是进入上会阶段。

也就是说，富士康“插队”了，两周走过了其它企业一两年的路。对此，一线援引另一位投资人的观点称，证监会对富士康IPO实施了一事一议的特殊监管，在申报过程中就与发行部进行了沟通和反馈。他预计富士康在未来两周内上会，3月将拿到IPO批文。

富士康除了在IPO方面走了快速通道，还是台湾地区上市公司分拆资产在A股上市的首例，其母公司是台湾地区上市公司鸿海精密工业股份有限公司。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210148-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:证监会IPO行业发展

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