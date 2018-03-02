Silicon Labs推出使功耗减半的新型IoT Wi-Fi器件

Silicon Labs （亦称“芯科科技”，NASDAQ：SLAB）日前推出全新Wi－Fi? 产品组合，旨在简化对功耗敏感的电池供电型Wi－Fi产品的设计，这些产品包括IP安全摄像头

Silicon Labs （亦称“芯科科技”，NASDAQ：SLAB）日前推出全新Wi－Fi? 产品组合，旨在简化对功耗敏感的电池供电型Wi－Fi产品的设计，这些产品包括IP安全摄像头、销售点（PoS）终端和消费者健康护理设备等。新型WF200收发器和WFM200模块支持2．4GHz 802．11 b／g／n Wi－Fi，特别针对能效进行了优化，同时提供了在家庭和商业网络中不断增加的互联设备所必须的高性能和可靠连接性。

Silicon Labs高级副总裁兼IoT产品总经理Daniel Cooley表示：“我们发布的首款低功耗Wi－Fi产品组合特别为IoT而设计，在安全、电池供电的互联设备设计方面取得了前所未有的突破性进展。毫无疑问，我们已经注意到客户对于特定Wi－Fi技术的强烈需求，这些技术包括适应电池供电设备受限的功耗和空间预算、最终用户无需连接交流电源等。”

全球商业信息提供商IHS Markit高级分析师Christian Kim表示：“预计低功耗IoT终端节点应用中，Wi－Fi设备的市场将从2016年的每年1．28亿个增长到2021年的每年5．84亿个。”

开发人员可以利用WFM200加速产品的上市时间并缩小电池供电的Wi－Fi产品，WFM200是世界上最小且带有集成天线的预先认证的系统级封装（SiP）模块。Silicon Labs的WF200收发器为大批量应用提供了经济高效的选择，并使开发人员能够灵活地满足独特的系统设计要求，例如使用外部天线。

高能效WF200收发器和WFM200模块为支持Wi－Fi的IoT应用提供了一系列优势：

・ 超低的发射（TX： 138mA）和接收（RX： 48mA）功率

・ 200μA平均Wi－Fi功耗（DTIM ＝ 3）有助于实现超低系统功耗

・ 满足长距Wi－Fi传输的115dBm出色链路预算

・ 小封装4mm x 4mm QFN32收发器和6．5mm x 6．5mm LGA52 SiP模块，是空间受限应用的理想选择

・ 在拥挤的2．4 GHz环境中提供出色的天线分集和无线共存

・ 先进的安全技术：安全启动和主机接口，支持AES、PKE和TRNG的硬件加密加速器

・ 取得FCC、CE、IC、韩国和日本预认证，最小化开发时间、工作量并降低风险

・ 完整的开发工具和无线入门工具包，包括嵌入式和Linux主机驱动程序，使得开发人员可以在几分钟内开启设计

价格及供货

Silicon Labs正在向特定客户提供WF200收发器和WFM200 SiP模块样品，并计划2018年第4季度量产。请联系各地Silicon Labs销售代表或授权分销商获取WF200和WFM200产品价格信息。有关更多信息，请浏览网站：www．silabs．com／low－power－wi－fi。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210149-1.html

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