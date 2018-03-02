先临三维新品亮相2018TCT亚洲展 助力3D数字化和3D打印技术普及化进程

2018 TCT亚洲展于3月1日在上海新国际博览中心盛大开幕，先临三维携多款新品及一站式3D打印解决方案首次亮相，与百余家企业一同展示最新增材制造技术及其应用，助

2018 TCT亚洲展于3月1日在上海新国际博览中心盛大开幕，先临三维携多款新品及一站式3D打印解决方案首次亮相，与百余家企业一同展示最新增材制造技术及其应用，助力3D数字化和3D打印技术普及化进程。

多款新品正式亮相

本次展会先临三维推出了金属3D打印设备EP-M250和光固化树脂3D打印设备EP-A800两款新品，同时也是EinScan系列的两大新模块在国内的首次亮相，几款新品在展会现场吸引了大量观众，不少用户在试用后反馈感受到产品功能的显著增强。

EP-M250

易加三维本次展示的全新金属3D打印机EP-M250，在进行集成化和模块化设计后，材料适用的广泛性也大大提高。

・ 应用更深入 集成了数据预处理、优化设计、支撑搭建、激光扫描策略；将铺粉、热场、熔池、过滤等进行模块化设计；

・ 材料适应性广 为钛合金，铝合金，铜合金，高温镍基，钴铬合金，不锈钢，模具钢，工具钢等粉末材料提供经验证的模具、工具、零件增材制造解决方案。

・ 操作更简便 全新软件界面将操作流程进一步缩短，让3D打印体验更加流畅

EP-A800

SLA 3D打印新品EP-A800则极大优化了生产效益、材料可用性及智能化操作：

・ 直接制造 可直接制造快速注塑模具、零件、工装工具；

・ 产量高 打印幅面大，可选多种打印平台，800x 600 x 50 mm/800x 600x 400 mm/800x 600x 550 mm，方便生产管理。使用独有专利的变光斑技术，每小时可生产90-280g，满足大件和批量件的高效打印需求。

・ 智能化 更有自动监测工艺影响变量、光学扫描标定、自动补液、网板快拆、树脂槽快换等智能化操作功能。

EinScan Discovery 模块

・ 适配EinScan-SE、EinScan-SP桌面式扫描仪

・ 搭载Ultra-FineTM硬件ISP视频处理引擎色彩还原技术

・ 获取高逼真色彩、高分辨率、高细节的3D数据

・ 是虚拟现实、线上购物虚拟展示、线上博物馆、3D展览等场景的理想选择

EinScan HD Prime 模块

・ 适配EinScan-Pro+手持式扫描仪

・ 极大增强了手持精细扫描模式下的扫描速度（经实测扫描速度提高30％），可捕获更多扫描对象细节

・ 可实现手持精细扫描模式下无标志点扫描拼接

・ 是文化遗产保存，存档，修复等领域应用的理想选择

3D打印应用全天候分享

先临三维与西门子工业软件合作推出的扫描-设计-仿真-制造的一站式解决方案在此次展会中与观众正式见面。先临三维的3D扫描仪与3D打印设备，搭配功能丰富的Solid Edge ST10，让用户无需使用多套3D软件即可实现逆向、正向混合式设计，和面向3D打印性能优化的创成式设计，直接无缝衔接3D扫描数据，输出进行3D打印，从而解决数据链接层层流转复杂的设计问题，大大提高设计和制造的效率。在先临展台全天候的应用分享中，工程师介绍了利用逆向工程和创成式设计定制的头盔灯支架，让用户直观感受到了创成式设计带来的便捷性和高效性，为企业带来低成本、见效快、易普及的智能化设计解决方案的优点。

同时，易加三维也在展会中展出包括鞋模、工业金属零件及数字医疗等各领域3D打印应用模型，杭州先临易加三维总经理何文浩受主办方邀请发表了面向生产制造的3D打印解决方案，北京易加三维副总经理孙建民也受邀主持3月2日快速消费品应用论坛。此外产品经理郑强受合作商邀请分享了金属3D打印中汽车轻量化应用的案例经验。

3D造一元换购活动火爆

3D造在现场开展了扫描二维码下载3D造APP，即可一元换购由SLA技术打印的金鱼小夜灯一盏，在接下来的两天展会中，活动将持续进行，参加展会的朋友们可以前往换取。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210150-1.html

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