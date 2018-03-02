2018年晋能科技强势“扬帆出海” 以尖端异质结技术撬动日本市场

晋能科技此次重磅展示了HJT异质结领先业内的转换效率及其在不同场景应用下的双面发电增益等核心技术优势，并将与来自全球的光伏业内专家共同探讨分享超高效组件

2018年2月28日至3月2日， 2018年第10届日本国际光伏能源展会（PV EXPO 2018）在日本东京隆重召开。作为我国光伏产业前沿技术的风向标，晋能科技此次重磅展示了HJT异质结领先业内的转换效率及其在不同场景应用下的双面发电增益等核心技术优势，并将与来自全球的光伏业内专家共同探讨分享超高效组件产品实现量产化应用的经验。

PV EXPO被誉为是日本乃至亚洲地区规模大、专业性强、影响力大的可再生能源行业展览会。而作为世界第四大新能源市场，日本市场始终在全球光伏版图中占据重要地位，吸引着全球各国投资者竞相追逐。而伴随中国光伏企业创新技术水平的不断提升以及领跑者计划对各类先进技术广泛应用起到的推波助澜，中国光伏制造企业已越发活跃于日本这一强调技术至上的光伏市场。

作为2018年晋能科技正式进军日本市场的重磅产品，HJT组件集合了公司尖端技术与研发力量。与当下N-PERT、IBC等超高效技术相比，HJT异质结技术具有工艺流程简单、无光致衰减、无电位衰减、低温度系数等众多优势。目前，HJT72片双面组件量产功率档位达到400W，电池量产效率则超过23%。

同时，由于其具备双面发电特性，在草地、水泥地、雪地、反光布等不同的应用环境中，HJT组件还可实现10%-30%不等的发电量增益，与常规组件相比，HJT组件整体发电量高出44%。

今年1月8日，晋能科技创新研发的HJT单晶双面双玻光伏组件成功通过德国莱茵TüV的IEC新标准测试，并成为业内首家获得新标准认证的光伏企业，这意味着该公司的HJT技术已在发电效率、可靠性等多个维度获得了第三方国际机构的权威认可。

为进一步促进HJT迈入量产化之路，带动光伏发电进入“平价”上网时代，晋能科技还计划与供应商共同开发全新的导电银浆、不断优化耗材量，同时，通过开发全新靶材实现降本增效。晋能科技有信心在2018年将HJT产品整体成本与常规多晶的差距控制在30%，未来这一差距有望进一步降至20%以内。

晋能科技日本子公司董事长谯锴表示：“此次进军日本市场是晋能科技布局全球市场至关重要的一步。自公司创立以来，我们始终以创新技术发展带动企业可持续发展，以不断降低光伏发电度电成本为己任，促进产业早日实现平价上网。我们有理由相信，兼具多重优势的异质结技术不仅将赢得日本市场的认可，更将成为未来光伏产业发展的主流技术之一，为产业加速转型升级带来颠覆性的改变。未来，我们也将坚持创新技术迭代发展的理念，并积极与本土企业展开多元化合作，有效推进优质高端产能合作，并致力于为日本市场带来融合中国尖端光伏技术的发电解决方案。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210152-1.html

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