京津冀经历今年第五次大气重污染

京津冀及周边地区正在经历一次大气重污染过程，到2月27日，已有30个城市启动预警响应，其中15个城市发布橙色预警，北京是黄色预警。

京津冀及周边地区正在经历一次大气重污染过程，到2月27日，已有30个城市启动预警响应，其中15个城市发布橙色预警，北京是黄色预警。中国工程院院士、清华大学教授郝吉明说，2月28日夜间至3月1日凌晨，受冷空气影响，包括北京、天津在内的京津冀中部城市群空气质量有望改善。

环境保护部大气环境管理司司长刘炳江说，研究发现，各城市首要污染物和污染源已“大不同”。如在北京，硝酸盐、机动车排放成为当前PM2．5的主要成分、第一来源。

静稳和高湿天气促使重霾生成

本次大气重污染是今年以来京津冀及周边地区发生的第五次重污染过程。区域内PM2．5小时浓度最高值出现在河南安阳，2月27日7时达到408微克／立方米；同一时间，北京PM2．5小时浓度也出现高值，为215微克／立方米。

郝吉明说，本次污染属典型的高湿型污染过程。2月25日夜间开始，静稳天气从河北南部发展，2月26日午后进一步向北扩展。区域总体相对湿度较高，特别是北京、唐山、廊坊和天津等城市在2月27日8时相对湿度均达80％以上，有利于颗粒物二次组分的生成。

经初步测算，在严格落实秋冬季错峰生产和重污染天气应急管控措施情况下，“2＋26”城市中启动预警城市的一次颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机污染物（VOCs）等污染物全社会减排是，蓝色、黄色和橙色预警应急减排比例分别为10％、15％和20％左右。

治理重点从煤转向柴油车

污染物特征分析显示，在此次污染过程中，北京一氧化碳呈现相对很高的特征；硫酸盐组分约占PM2．5总质量的20％，氯离子浓度也呈同步增长趋势。

国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中国工程院院士贺克斌教授解释说，大气重污染成因与治理攻关项目的研究成果显示，2017年京津冀区域PM2．5污染主要化学成分已发生变化。“在‘2＋26’城市中，以前重污染出现时，往往硫酸盐在二次生成里占比最大。从最近冬季的情况看，硝酸盐已取代硫酸盐，成为秋冬季重污染二次生成里最重要、占比最高成分。硫酸盐是燃煤排放的标志性成分，这说明燃煤治理取得了较显著成效，硝酸盐由氮氧化物等生成，主要来自于机动车排放。”

刘炳江也表示，北京煤炭消耗量已从2000万吨下降到500万吨，从煤炭工业为主排放，转向了以生活为主的排放。“多个国家级团队就北京大气污染构成进行研究，得出了一个共同结论，即机动车排放是当前北京PM2．5的第一来源。因此，北京把机动车污染治理作为今年工作重点，这是精准施策、靶向治霾。”

“车是北京未来减排的重点，特别是使用柴油机的，这包括柴油卡车和起重机、挖掘机等非道路车辆。”贺克斌说。

城市互帮互助形成“一盘棋”

“北京去年没有单双号限行，但空气质量明显改善，既有几年来自身的不懈努力，也应感谢周边‘2＋26’城市共同作出的贡献。”刘炳江说。

据介绍，“2＋26”城市研究工作组给每个城市都开发了软件，比如北京PM2．5要达到60微克／立方米，那在每一天必须减少多少污染物，各城市领导都做到了“心中有数”。

除了每个城市各自减排，区域大气污染彼此影响，京津冀的联防联控也初见成效。

贺克斌说，研究发现，秋冬季PM2．5快速增长成因可初步概括为本地积累、区域传输、二次转化3种形式。比如在去年京津冀多城市启动红色预警时，山东空气质量基本为良，少数城市甚至是优，山东启动预警和减排措施是预测到48小时后风向会发生转变，也是帮助北京等太行山脉附近城市的空气质量尽快转好；24小时后，北京等空气质量已经好转，但北京继续实施预警措施，是为帮助山东等城市避免PM2．5“爆表”。“城市间的互相帮助将会继续实施，形成区域防控‘一盘棋。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210154-1.html

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