VOCs治理正当时 环保市场将迎爆发式增长

3月1日，海湾环境董事长魏巍在全国工商联环境商会2018环保企业媒体见面会上透露，环保部正在制定VOCs治理行动计划。VOCs将在打赢蓝天保卫战三年计划中作为重点污染物排放指标。

环保部大气环境管理司司长刘炳江此前表示，环保部正在抓紧研究起草打赢“蓝天保卫战”的三年作战计划，明确具体战役及其时间表和路线图。“蓝天保卫战”主攻阵地是以京津冀及周边等重点区域，主攻方向是解决产业结构问题、能源结构问题、交通结构的问题，突破点是联防联控，重点解决重污染天气。

大气污染治理专家柴发合表示，在打赢“蓝天保卫战”三年计划中，此前“大气十条”证明有效的措施将坚持下来。由于后期大气治理难度加大，将采取一些更有效的措施，对VOCs的控制将进一步加强。

在工业污染治理方面，今年将全面推进“散乱污”企业及集群综合整治，将所有固定污染源纳入环境监管，对所有重点工业污染源全面安装在线监控，明确无证排污和排放不达标企业最后改正时限，逾期依法一律关停。

在政策强力推动下，“十三五”期间VOCs治理市场将迎来爆发式增长，市场规模预计将超过1500亿元。魏巍表示，VOCs治理行动计划出，将对VOCs治理行业产生巨大推动作用。

VOCs的治理划分为源头减排、末端治理、VOCs监测和第三方服务等细分领域。由于中国尚未建立VOCs污染企业的源清单，源头减排刚刚起步。未来VOCs治理的市场空间主要包括两部分，一部分为石油化工、包装印刷工业园区和重点VOCs监管企业的监测设备投入；另一部分为重点企业自行或者委托第三方实施的VOCs回收和末端治理的投入。预计到2020年，工业源VOCs减排控制带来1809亿元市场空间。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210155-1.html

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