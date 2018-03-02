区块链泡沫破裂进行时，谁能在浴火中重生？

投机市场被封神的巴菲特曾提示说“总体而言，就加密货币来说，我几乎可以肯定地说，它们会有一个糟糕的结局…至于什么时候发生或如何发生等等，我并不知道。”加密币的泡沫似乎验证了这一说法，而与之息息相关的区块链距离破裂还有多长时间？ 泡沫横飞的区块

投机市场被封神的巴菲特曾提示说“总体而言，就加密货币来说，我几乎可以肯定地说，它们会有一个糟糕的结局…至于什么时候发生或如何发生等等，我并不知道。”加密币的泡沫似乎验证了这一说法，而与之息息相关的区块链距离破裂还有多长时间？

泡沫横飞的区块链市场面临破裂危机

要分析区块链首先要了解什么是区块链。2008年中本聪首次提出了区块链的概念，从本质上来说区块链就是一个去中心化的数据库，拥有去中心化、开放性、匿名性、信息不可篡改性等特征，所有操作由节点参与完成共同获益，其中的共享机制和价值交换是区块链受到追捧的根本原因。比如基于区块链的数据共享风控，由于区块链网络是由主体公司共同设立，数据提供方可以提供更原始的数据，使用方可以通过智能合约上的模型计算出想要的结果，数据可以被安全地共享，不会被滥用。

由于能被广泛应用到各个行业之中,区块链技术被认为是颠覆互联网行业的存在，引起资本疯狂涌入。在狂热的追捧下，区块链市场存在着泡沫。这主要是由于比特币等数字货币立竿见影的商业价值引爆了区块链市场。除比特币外，几乎任何一种山寨数字币市值都能翻上几十倍甚至上百倍。在这种急功近利的心态下，投机行为越发盛行，继而出现泡沫。

这样的泡沫在历史中并不少见，如今的区块链和20世纪90年代初的互联网何其相似。彼时的互联网行业刚刚兴起，各类资本竞相涌入，市场一片繁荣。浏览器的鼻祖网景在首次公开募股的5个月内，股价就从每股28美元飙至174美元，雅虎刚上市就被估值8.48亿，其他科技公司发展状况也是极好。现今的区块链也处于这种发展轨迹，只要贴上区块链标签，股价就会快速上涨，迅雷从4美元涨到27美元，人人网更是一夜之间暴涨40%。

然而互联网行业这种状况持续时间并不长，随着2000年以科技股为代表的纳斯达克股市的崩盘，互联网市场崩溃。相似的发展轨迹下，区块链市场变成泡沫的可能性并不小。而依照区块链目前的发展来看，这个泡沫随时都有破裂的可能。主要原因在于区块链的技术还远远达不到颠覆互联网行业的要求。

一来区块链是一门新兴的技术，所跨领域范围广，计算机网络、金融学、密码学等多门学科都包含其中，其复杂程度难以想象。在资料匮乏的情况下想要使其快速发展需要投入大量的时间和精力，这又恰好是资本市场缺乏的。

二来区块链“雷声大，雨点小”，缺乏杀手级的应用。区块链在技术上还存在着很大的问题。其一，由于去中心化的特性，区块链在应用过程中规模和效率不成正比，分布式系统规模一大效率就低。其二，数据共享和隐私保护两者之间存在矛盾。其三，分布式交易系统自动化使得智能合约一旦执行就不能单方停止，系统一旦出错就难以停止，也不能将合约删除。

由于技术上还难以解决这些问题，区块链在应用过程中遇到很大的阻碍，这也使得区块链的发展落后于资本市场。

价值千金的白皮书是泡沫破裂的催化剂

在随时会破裂的市场面前，代写白皮书的出现使得原本就是一趟浑水的市场变得更加浑浊，进一步加速了区块链破裂的脚步。因比特币等加密货币影响受到严格监管而冷却的互联网金融市场在区块链出现后似乎又恢复了以往的热闹，只是这份热闹里添加了一点小心翼翼。

以迅雷的玩客云为例，这款类似比特币“挖矿的游戏盛行时，各大玩客们在论坛、QQ等千人大群里相互询问价格，自行交易，为了防止监控，他们给玩客币取名叫“蛋”，给玩客云取名为“母鸡”。当然，这份小心也仅限于此，被神化的区块链市场还在不断涌入更多的投资者。

然而由于区块链在国内的发展还处于初级阶段，市场呈现供不应求的局面，由此催生出了代写白皮书这个特殊的服务行业。尤其是搭上区块链这趟列车的人人网和迅雷等股价快速上涨后，区块链似乎成了点金石，一触成金，屡试不爽，市场对区块链的需求更是展现出了前所未有的狂热，人人网钱阳更是戏称“真是一份白皮书，抵过十场发布会”。

这股浪潮不止搅动得巨头心痒难耐，也让代写白皮书这个行业更加兴盛。毕竟对于投资者来说，要选择投资一个新项目时一般都会选择先看白皮书，从中看出项目的立意，判断项目的靠谱性，再决定是否进行投资。正是基于这一点，在利益驱使下，没有技术原理和结构做支撑在淘宝上售价千元的白皮书在市场上泛滥成灾，使得市面上真空项目越来越多，市场越发混乱，加速了区块链市场破裂的进程。

一方面，凭借空气项目套现的“庄家”越来越多，真正专研区块链的人越来越少。目前市面上大部分的项目都是空气项目，套个概念编个白皮书，不管多不靠谱的项目摇身一变都能圈到钱，像雷达币这样的传销币圈钱项目屡见不鲜。就连金沙江创业投资基金董事总经理朱啸虎都曾直言不讳地说：“我始终认为99.99%通过区块链/ICO融资的项目都是骗子！”这话也不无道理，要知道国内具有区块链开发能力的技术人员只有100人左右，这些寥寥无几的人才还不足以满足市场上繁多项目所需要的人才。

尽管以人人网为首的企业被认为是典型的、恶心的投机行为，但基于财富效应，区块链市场上投机套利仍占了接大多数，毕竟谁都想用最少的成本获得最大的收益。这样的市场环境也使得真正潜心技术、创造未来的玩家越来越少，阻碍了区块链的可持续发展。

另一方面，受骗的投资者增多容易导致市场更加混乱，吸引监管的注意，不利于区块链的发展。淘宝上价值千金的白皮书真正用于区块链领域的可能微乎其微，往往都是借白皮书圈钱。这些不靠谱的项目通过把币开发出来上到交易所进行炒作，等ICO完成就消失。

先是骗子横行，然后围绕骗子形成产业链再把骗局做大，忽悠更多的人。而这些被忽悠的人有些咬咬牙就过去了，有些想不开的就会选择更为激进的方式，因币自杀的新闻并不少见，这也使得市场越发鱼龙混杂。而这浑水的背后是更大一波的监管正在酝酿中，在这样的情形之下，距离区块链泡沫破裂的时间似乎越来越近。

脚踏实地方能屹立于泡沫之中

当然，泡面破裂的背后也有可能是重生，毕竟区块链的技术不是泡沫，破裂的只是资本市场。那么，什么样的企业能够在区块链泡沫中存活或发展？

一是能够应用区块链技术解决行业需求，具有商业价值可落地项目的企业。相较于国外区块链的发展而言，目前国内区块链技术还不够成熟，区块链生态还处于炒作阶段，虽然已经逐渐被应用到各个领域之中，然而，真正具有商业价值的杀手级应用还没有出现。在这种情况下，应该先思考可以用区块链解决行业目前流程中的哪些问题，再将区块链切入目前已有的应用系统和流程，优化行业现有的模式。

以行政审批为例，通过区块链保障数据真实性和安全性的技术，让涉及民政、社保等多个部门和窗口之间实现数据互联共享，加快审批的流程，减轻部门工作量的同时也让申请人体验到更好的服务，使区块链+行业能够真正实现价值互联。

二是掌握区块链的核心技术，利用技术研发出的应用能够成为社会中流砥柱的企业。就技术本身而言，区块链是一门较为复杂的技术，要想掌握其中的核心科技离不开这两点：其一，要有高集成的研发体系，能够深耕区块链技术，找出解决技术缺点的方法，给人们提供更好的服务，推动社会的发展。其二要有创新思维，能够在瞬息万变的时代中为区块链带来新的生命力，不让区块链的技术落后于时代的发展。

除此之外，从市场的痛点切入，实实在在解决人们的需求。这就要求企业要客观理智的看待区块链，不要一味夸大其优点将之神话，也不要因为其存在的缺点和局限就一味否定，而是应该脚踏实地的去发展区块链。

总体而言，怕会错失机会的人群、盲目的市场，会让行业聚拢巨大泡沫，如果不能尽快恢复市场秩序而是让市场陷入更加混乱的境地，只会加速泡沫的破裂，曾经破灭的互联网就是前车之鉴。要想通过区块链让社会变得更加美好，需要理智地看待区块链，解决区块链在实际应用过程中的技术问题，也只有通过不断努力的深耕，行业才能在破裂后浴火重生。

文/刘旷公众号，ID：liukuang110

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