区块链沦为割韭菜工具，人工智能将重回主场

最近一阶段，区块链的热度持续飙升，但这与以往大众关注技术不同，更多人都将焦点都放在了那些通过区块链一夜暴富的故事上，诸如：“我朋友两年前投资比特币，如今身家已经过千万”，“6个月通过数字货币赚125亿，这个小伙子登上了福布斯封面”等等暴富话题

最近一阶段，区块链的热度持续飙升，但这与以往大众关注技术不同，更多人都将焦点都放在了那些通过区块链一夜暴富的故事上，诸如：“我朋友两年前投资比特币，如今身家已经过千万”，“6个月通过数字货币赚125亿，这个小伙子登上了福布斯封面”等等暴富话题。

这里面赚到的钱也都是别人亏的钱，所以同一时间，各类ICO骗局开始相继倒闭，大量骗局也开始被曝光，割韭菜者也最终成为了韭菜，“ARTS”、“六点公会”等ICO项目创始人相继跑路，相关人员捐款逃至境外，有关部门开始重点打击。

总的来看，这一波区块链热潮，并没有为社会带来太多实质性的价值，反而催生了一夜暴富，卷款跑路的歪风邪气。

可以预见的是，这种歪风邪气最终将会冷却，数字货币的泡沫也将在不久之后，所有人也将重新认清技术的本来价值。

在过去的2017年，与区块链一起备受关注的还有人工智能技术，但是到了2018年，区块链却与“跑路”、“割韭菜”、“监管”等关键词联系到了一起，从业者们焦虑不堪。

而人工智能却在2018年却没有出现类似的负面新闻，AI从业者在过去一年的深耕与积累后，反而更加从容不迫，对未来满怀期待。

因此，将二者进行对比，也可以让我们更好的看清技术作为技术本身的价值。

2017年，区块链向左，人工智能向右

2017年，区块链与人工智能同时受到媒体关注，但不同的是，区块链受到关注到原因并非来自于技术，而是来自于比特币等数字货币价格的暴涨，随之涌入大量投机、诈骗者，各种空气ICO项目风靡一时。

这最终也导致各国监管出台，联手整治，当然这并不能阻止投机者的步伐，在2018年初反而越演越烈。

至少从现阶段看，区块链这几年依然处于早期阶段，并不会有太多的实际场景，也不会对大众的实际生活带来任何改变，而人工智能却在去年获得了大量实打实的发展，各巨头公司分别做出了诸多成绩。

1）通过人工智能加速已有业务，通过人工智能对已有业务加速，实现更大规模的变现，一直都是各巨头发力的重点，但2017年则是成熟之年。

百度通过AI能力发力信息流业务已经取得了20%的年度业绩增长，阿里方面则在双十一期间集中性的曝光了自身的AI能力，例如通过“鲁班”实现人工智能作图、通过“小蜜”实现人工智能客服等等，并最终创下双十一1682亿的销售规模，而腾讯则将人工智能技术不断运用在游戏当中，不断拉升用户体验，例如旗下的“吃鸡”游戏目前已有大量AI的运用。

2）语音交互落地加速，语音识别一直升级各方争夺重点，亚马逊搭载Alexa人工智能的Echo音箱在2017年，累计销量达到了3000万，点燃了所有人的想象力，为此谷歌发布Assistant 人工智能助理助手、苹果发布Home pod音箱相继跟进。

在国内，百度首先发布了DuerOS智能语音开放平台，赋能第三方开发者，并于近期公布数据，已经拥有5000万的设备安装量以及1000万的月活数据。

而阿里方面则通过双十一，双十二促销自家的“天猫精灵”智能音箱，销量也已经突破了100万。

3）无人车战场正式开启，去年出了百度重磅发布的Apollo无人车开放计划颇为引人注目，这也是全球首家巨头主导的无人车开放计划。

此后各路巨头相继跟进，腾讯在年底其自动驾驶实验室终于推出了第一款无人驾驶的系统原型，而阿里发布AliOS并进军汽车操作系统，此外谷歌旗下的Waymo无人车直接宣布对公众开放服务，进攻UBER的市场，战况开启越演越烈。

4）人工智能实验室加速，首先是国家层面，在去年2月由发改委批准，百度牵头，联合清华大学、北京航空航天大学、中国信息通信研究院、中国电子技术标准化研究院等单位进行共同建设。

而在公司层面，百度继续加速，设立了硅谷第二家人工智能实验室，此后迎来了Kenneth Ward Church、浣军、熊辉三位顶级科学家的加盟。

而阿里巴巴方面则在去年的运气大会上宣布成立达摩院，对技术进行研发，并计划在3年内累计投入1000亿的费用。此外腾讯则在西雅图设立人工智能实验室，而谷歌也返回中国，在中国建立AI实验室。

人工智能实验室的竞争，同时也是人才争夺的竞争，彼此你来我往。

总体来看，区块链这一年除了炒作并无太大实质性进展，而人工智能的进步却有目共睹，其中百度的发展最为亮眼，其在2017年的财报交出了一份漂亮的答卷，更为值得关注。

百度已成人工智能转型标杆

1）通过AI能力，捅破增长天花板

根据百度2017年Q4财报显示，其2017年全年营收为848亿人民币，同比增长20%，而信息流业务的增长更为亮眼，其每日分发量环比增长20%，用户使用时长增长30%。

在此前的2017年Q2财报中，手机百度的日活用户实现破亿规模，信息流广告收入增长更是达到200%，而再对比2017年Q4财报，可以看出百度在2017年实现了高速增长态势。

这也是百度转型“搜索+信息流”的内容双分发的成功，百度将多年的AI积累优势，充分的转化到了信息流业务的增长上，是AI能力驱动下的爆发。

凭借AI能力，百度顺势抓住了当下，捅破以往的天花板，伴随未来短视频、音频等业务的加强，百度还将迎来新一轮的增长。

2）两大未来业务被持续看好

虽然收入仅仅增长20%，但百度的美股股价却从2017年年初的170元，增长到了当前的250元左右，增幅高达47%，远远超过了20%。

这说明华尔街投资人对百度的认可并非止步于信息流，更是看好其在未来一阶段的AI布局潜力，有着充分的信任，并给予了颇为慷慨的估值。

Apollo无人车开放计划， 无人车作为未来交通的基础设施，有着必然的发展需求，麦肯锡报告显示，无人车市场规模将在2030年达到2万亿美元的规模。

自百度7月全面开放以来，已经与奇瑞、一汽、长安、长城等国内一半车厂达成了广泛合作，其中将与金龙在2018年联手量产无人车“阿波龙”，并计划并在2019年与江淮、北汽，2020年与奇瑞共同推出无人车。

DuerOS人工智能开放计划，智研咨询数据显示，中国的语音交互的市场规模在2017年达到了100亿元的规模，并且保持着40%以上的增速。

2017年Q4财报数据显示，DuerOS搭载设备已经超过5000万，而月活已经达到了1000万，投资人也将其看为中国的Alexa，有着广阔的前景。

结语：

任何炒作终有落幕的一天，投机者们通过区块链进行一夜暴富的梦想也最终会陨落，任何技术的价值终将回归技术本身，区块链、人工智能也是一样。

回看2017年，真正得到长足发展的是人工智能，其在去年实现了大量的落地，各巨头的布局也反过来昭示了其价值所在，在2018年，人工智能的价值还将持续放大。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210158-1.html

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