bug增多，苹果iOS现在更新频率远高于乔布斯时代

（原标题：Apple’s iOS update frequency has increased 51% under Cook’s management）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月1日消息，据美国媒体报道，泰卢固“文本炸弹”漏洞像是苹果用户的噩梦：如果收到包含印度泰卢固语字符的信息，iPhone消息应用和WiFi功能不但会崩溃而且如果不激烈干预“会一直不断崩溃”。2月19日苹果发布了补丁，但泰卢固漏洞不是让苹果在近几个月出现在新闻里的唯一软件问题，iOS 11的批评者称，系统升级使手机变慢，让电池耗电更快，还有很多漏洞。

这些问题的出现让人们质疑苹果总体质量控制能力。自从史蒂夫・乔布斯在2011年1月离开苹果领导岗位后，iOS更新频率增长了51%。对苹果用户来说这意味着大量的更新、补丁有时是连续的补丁。例如，iPhone用户在2018年1月31日前的一年里进行了15次iOS更新，而在乔布斯离开CEO岗位前的1年里苹果只发布了6次iOS更新。下面的图表显示了2007-2017年的iOS更新频率变化。

图表显示，在乔布斯领导苹果期间，每365天的平均更新次数为6.75次。在他离开后，年平均次数提高到10.22次，增长了51%。如果看看乔布斯去世前后的统计数据，得出的结论是更新次数增长48%。图表也显示，在乔布斯2011年1月离职后，以及在2011年10月去世后，2012年第二季度到2013年初期间更新频率出现异常。此后每年的更新次数稳定在10次左右，直到图表统计的最后365天，出现了惊人的15次更新。

对于更新次数上升有很多可能的解释，一个因素是软件和设备的复杂性上升。智能手机的功能一直在增加，应用和配件也更多，系统维护更为复杂。软件更新更复杂，有着更多功能，要求针对更多市场和语种。然而，这也不断带来有关漏洞、不重视细节、性能差和安全问题的坏消息。例如苹果在2017年9月推出iOS 11更新以提高安全性和增加更多功能。但在当年11月苹果就不得不发布更新修复导致小写i自动更正为大写A的漏洞。

用户报告iOS 11也拖慢了手机速度（除非备份数据然后恢复到出厂设置），耗电更快、计算器结果出错和其他问题。事实上，2017年11月的最后一周至少报告了5个iOS和macOS大问题。在要求苹果就更新频率上升趋势进行评论时，苹果发言人称，频率加快问题应从大环境中看，苹果特意大规模快速发布简化的更新（同时向所有用户发布更新），这对消费者是好事。他表示，苹果也提供自动更新，用户不必担心需要主动留意。

苹果发言人称，65%的iOS用户升级了最新版，而安卓用户只有不到1%使用最新版本。这说明更多人关注iOS更新，因此在发现新漏洞时影响更大。乔布斯领导风格中重视细节和追求完美是出了名的，他是一个产品开发天才，其独特的领导方式难以复制。自从他离开后，苹果更新和补丁的数量显著增长，人们有理由怀疑苹果产品质量控制进入长期下滑中，因为缺乏对完美的不懈追求。但更新数字是一回事，其他指标却是另一回事。

尽管近期苹果漏洞被广泛报道，甚至进入科技媒体的头条，但投资者很坚持。从乔布斯去世后，苹果股票市值上涨约240%。消费者也没有抛弃苹果，2月初苹果宣布2018年财年第一季度营收再创纪录。苹果品牌的光辉压倒了对软件问题的担忧，这对消费者和投资者来说都一样。但如果苹果继续出现更新和补丁的问题，这种光芒或许会褪去。等待时间来证明一切。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210160-1.html

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