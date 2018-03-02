易开出行严道远：分时租赁将要替代私家车的应用场景

“我们希望2018年至少能服务大概50个城市。”这是易开出行董事长严道远定的新的一年小目标。虽然此时分时租赁行业正值风口，但早在2015年严道远就已进入该赛道。

过去的四年，易开出行一直在芜湖做模式验证和探索，并在2017年第四季度实现了盈利后，将该模式复制到全国其他交通欠发达城市。据悉，易开已经在全国20个城市投车运营，并与全国43个城市签定了分时租赁运营协议。

而在今年年初，易开出行与一汽成立的合资公司一汽易开正式在天津投入车辆，开展“车桩位一体化”的新能源汽车共享出行项目。

分时租赁要替代私家车的应用场景

“我不管是几线城市，交通欠发达区域易开都会进入。”严道远表示，业内对易开喜欢做三四线城市的认知是有偏解的，易开的真正目标是交通欠发达城市。

“在现阶段，北京的五环以内，上海的外环以内，深圳的关内等发达城市的交通基础设施已经很发达，在产品应用效率没那么高的时候进入，只会造成资源的浪费。”因此，严道远认为，在分时租赁发展的早期阶段应避开这些城市，更应该去到真正有交通需求的区域。如公共交通体系延伸不到，或者公共交通体系需求得不到有效满足的这一类区域。

不同出行方式满足用户不同的核心诉求。严道远对于日常出行的定义为，1―1.5公里可以采用步行；三公里左右可以骑自行车、电单车；3―15公里坐公交车、出租车、网约车出行；15―100里程适合分时租赁共享汽车、私家车出行。所以分时租赁对标的不是出租车，而是要替代私家车的应用场景。

因此，易开出行的最大目标市场还是15～100公里的中长途出行。而这也体现在易开后台收集的数据上，易开出行每一单平均公里数大概30公里，每辆汽车的平均使用时长达7～8小时/天，满足了居民城乡之间的交通需求。

“这也意味着共享汽车使用的场景应该是用户的中长途出行的需求。这才是分时租赁企业在这个阶段最应该做的市场。”严道远表示。

但提到现阶段一线城市的分时租赁市场，他认为目前一线城市共享汽车则更倾向于代替出租车的使用场景，是服务于中短距的交通工具。

车桩位一体的运营模式提高运营效率

“易开出行在模式上的创新主要体现在车桩位一体化的运营模式。”

因此，无论是在服务于一线城市的中短距离的交通工具，还是现阶段服务于中长途的出行需求，如何合理调动起车、桩、位的运营都是重中之重。

严道远表示，易开出行目前在做的事就是基于大数据和人工智能技术，通过易开共享云平台，构建车联网、充电网、智能停车网、用户网“四网融合”体系，高效整合调配消费者、车辆、充电桩、停车位等资源，提升车辆人效比和运营效率，为用户提供智能、方便、快捷的全套新能源汽车出行服务。

易开在进入一个城市之前，会根据人口需求，预判充电桩的数量、密度及位置，运营中会根据平台的数据进项实时调整，因此极大的提高了运营效率，比如做到了1人运营管理40台车辆的人效比。

这都源于易开出行用三年的时间修炼内功。

2015年，易开出行在芜湖成立。过去三年，易开一直在芜湖做模式验证和探索，并在2017年第四季度实现了盈利。“我们在芜湖的商业模式跑通后，现在正把该模式复制到全国其他城市。”据悉，易开出行已经在全国20个城市投车运营，并与全国45个城市签定了分时租赁运营协议。

用户在易开出行APP上传驾照以及身份证照片，通过审核并缴纳一定额度押金后即可预约使用车辆。

易开出行全国统一采取分钟+里程的计费方式，目前芜湖和其他地区收费为0.1元/分钟+0.6元/公里，起步价12元，天津地区为0.3元/分钟+1.2元/公里，起步价15元。在具体产品设计上，可实现A点借任意站点还车，而且芜湖、宣城、马鞍山几个城市之间还实现了跨城市异地还车。

此外，在使用易开车辆时，用户可以通过易开出行的APP在线购买易开独创的不计免赔分时保险，保障出行安全。

各方加注分时租赁领域

“你不一定会关注共享单车是谁生产的，但一定会关注是哪个品牌运营的。”严道远认为未来出行行业的变化会从提供产品向提供服务转变。

这也是各方纷纷押注该领域的原因。在国际上，2008年，戴姆勒推出分时租赁项目Car2go，2011年宝马也推出ReachNow，2017年初，沃尔沃汽车共享服务Sunfleet也上线...........近期，上汽、北汽、奇瑞等国内主机厂也不同程度进入共享汽车领域。

《2017中国新能源汽车分时租赁发展报告》显示，分时租赁行业玩家已经超过30个，头部玩家有首汽旗下的Gofun、上汽EVCARD、力帆控股的盼达用车以及易开出行等。

此外，滴滴出行、神州优车、摩拜等出行领域其他玩家都布局了汽车分时租赁项目。

在各方纷纷发力之时，易开出行已于今年2月2日与一汽在天津投入首批车辆运营“车桩位一体化”的新能源汽车共享出行项目，计划4年内在天津累计共建成租赁站点1300个，建设充电柱17000个，改造停车位34000个，共投放10000辆新能源电动汽车供天津市民使用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210161-1.html

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