　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

易开出行严道远：分时租赁将要替代私家车的应用场景

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-02 12:01

易开出行严道远：分时租赁将要替代私家车的应用场景,分时租赁 严道远 私家车 出行 共享汽车 出租车

“我们希望2018年至少能服务大概50个城市。”这是易开出行董事长严道远定的新的一年小目标。虽然此时分时租赁行业正值风口，但早在2015年严道远就已进入该赛道。

过去的四年，易开出行一直在芜湖做模式验证和探索，并在2017年第四季度实现了盈利后，将该模式复制到全国其他交通欠发达城市。据悉，易开已经在全国20个城市投车运营，并与全国43个城市签定了分时租赁运营协议。

而在今年年初，易开出行与一汽成立的合资公司一汽易开正式在天津投入车辆，开展“车桩位一体化”的新能源汽车共享出行项目。

分时租赁要替代私家车的应用场景

“我不管是几线城市，交通欠发达区域易开都会进入。”严道远表示，业内对易开喜欢做三四线城市的认知是有偏解的，易开的真正目标是交通欠发达城市。

“在现阶段，北京的五环以内，上海的外环以内，深圳的关内等发达城市的交通基础设施已经很发达，在产品应用效率没那么高的时候进入，只会造成资源的浪费。”因此，严道远认为，在分时租赁发展的早期阶段应避开这些城市，更应该去到真正有交通需求的区域。如公共交通体系延伸不到，或者公共交通体系需求得不到有效满足的这一类区域。

不同出行方式满足用户不同的核心诉求。严道远对于日常出行的定义为，1―1.5公里可以采用步行；三公里左右可以骑自行车、电单车；3―15公里坐公交车、出租车、网约车出行；15―100里程适合分时租赁共享汽车、私家车出行。所以分时租赁对标的不是出租车，而是要替代私家车的应用场景。

因此，易开出行的最大目标市场还是15～100公里的中长途出行。而这也体现在易开后台收集的数据上，易开出行每一单平均公里数大概30公里，每辆汽车的平均使用时长达7～8小时/天，满足了居民城乡之间的交通需求。

“这也意味着共享汽车使用的场景应该是用户的中长途出行的需求。这才是分时租赁企业在这个阶段最应该做的市场。”严道远表示。

但提到现阶段一线城市的分时租赁市场，他认为目前一线城市共享汽车则更倾向于代替出租车的使用场景，是服务于中短距的交通工具。

车桩位一体的运营模式提高运营效率

“易开出行在模式上的创新主要体现在车桩位一体化的运营模式。”

因此，无论是在服务于一线城市的中短距离的交通工具，还是现阶段服务于中长途的出行需求，如何合理调动起车、桩、位的运营都是重中之重。

严道远表示，易开出行目前在做的事就是基于大数据和人工智能技术，通过易开共享云平台，构建车联网、充电网、智能停车网、用户网“四网融合”体系，高效整合调配消费者、车辆、充电桩、停车位等资源，提升车辆人效比和运营效率，为用户提供智能、方便、快捷的全套新能源汽车出行服务。

易开在进入一个城市之前，会根据人口需求，预判充电桩的数量、密度及位置，运营中会根据平台的数据进项实时调整，因此极大的提高了运营效率，比如做到了1人运营管理40台车辆的人效比。

这都源于易开出行用三年的时间修炼内功。

2015年，易开出行在芜湖成立。过去三年，易开一直在芜湖做模式验证和探索，并在2017年第四季度实现了盈利。“我们在芜湖的商业模式跑通后，现在正把该模式复制到全国其他城市。”据悉，易开出行已经在全国20个城市投车运营，并与全国45个城市签定了分时租赁运营协议。

用户在易开出行APP上传驾照以及身份证照片，通过审核并缴纳一定额度押金后即可预约使用车辆。

易开出行全国统一采取分钟+里程的计费方式，目前芜湖和其他地区收费为0.1元/分钟+0.6元/公里，起步价12元，天津地区为0.3元/分钟+1.2元/公里，起步价15元。在具体产品设计上，可实现A点借任意站点还车，而且芜湖、宣城、马鞍山几个城市之间还实现了跨城市异地还车。

此外，在使用易开车辆时，用户可以通过易开出行的APP在线购买易开独创的不计免赔分时保险，保障出行安全。

各方加注分时租赁领域

“你不一定会关注共享单车是谁生产的，但一定会关注是哪个品牌运营的。”严道远认为未来出行行业的变化会从提供产品向提供服务转变。

这也是各方纷纷押注该领域的原因。在国际上，2008年，戴姆勒推出分时租赁项目Car2go，2011年宝马也推出ReachNow，2017年初，沃尔沃汽车共享服务Sunfleet也上线...........近期，上汽、北汽、奇瑞等国内主机厂也不同程度进入共享汽车领域。

《2017中国新能源汽车分时租赁发展报告》显示，分时租赁行业玩家已经超过30个，头部玩家有首汽旗下的Gofun、上汽EVCARD、力帆控股的盼达用车以及易开出行等。

此外，滴滴出行、神州优车、摩拜等出行领域其他玩家都布局了汽车分时租赁项目。

在各方纷纷发力之时，易开出行已于今年2月2日与一汽在天津投入首批车辆运营“车桩位一体化”的新能源汽车共享出行项目，计划4年内在天津累计共建成租赁站点1300个，建设充电柱17000个，改造停车位34000个，共投放10000辆新能源电动汽车供天津市民使用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210161-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:出租车私家车出行共享汽车分时租赁

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

捷豹推出首款全电动汽车 专门针对特斯拉Model X设计

捷豹推出首款全电动汽车 专门针对特斯拉Model X设计

科技传媒网每日精选阅读

补贴新规让电动车“跑起来”

近日，财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中的核心关键词为提标准、降补贴，同时，充电补贴逐渐

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS