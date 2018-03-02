杜邦光伏解决方案新一代 Solamet PV 21A 导电浆料 亮相2018日本国际太阳能展览会

作为光伏行业的领导者，杜邦光伏解决方案提供可靠电力和持续收益。在日本东京举行的“2018国际太阳能展览会”上，杜邦光伏解决方案推出了新一代导电浆料杜邦 Sol

作为光伏行业的领导者，杜邦光伏解决方案提供可靠电力和持续收益。在日本东京举行的“2018国际太阳能展览会”上，杜邦光伏解决方案推出了新一代导电浆料杜邦 Solamet PV21A系列，引领光伏先进电池技术的发展。

Solamet PV21A导电浆料采用相关专利设计，具备更好的接触性能和更高的高宽比，以及优异的细线印刷性能，可提升电池效率大于0.1%，并且在大规模生产中保持高产出。同时，其良好拉力与较低耗量之间的最佳平衡，将大幅降低电池制造商的成本。

Solamet PV21A系列产品满足所有主流电池技术的相关要求，同时还包括先进印刷技术，如二次印刷、双面印刷和无网结印刷。其行业领先的性能已在金刚线切割和黑硅等多种基板上得到验证。

“杜邦公司致力于光伏行业三十余载，一直致力于引领太阳能电池效率的技术创新。杜邦 Solamet 导电浆料不断创新，已推出了140多种新产品，协助客户大幅提升了组件的功率输出，降低了系统的总体安装成本。” 杜邦光伏与先进材料Solamet 全球技术总监高世铭表示。

展览会上，杜邦公司与元晶太阳能科技股份有限公司（TSEC）合作，展示了其采用Solamet PV21A的最新组件，实现了更高的电池效率和更多的功率输出。作为一家专注于生产高性能与高质量单晶和多晶硅太阳能电池和组件的公司，元晶太阳能表示其五主栅线半片切割设计的单晶PERC和多晶PERC黑硅组件分别实现了21.75%和20.3%的电池效率，以及315瓦和300瓦（60 片）的功率输出。两款高效组件均基于杜邦 Tedlar PVF薄膜的背板。

在“2018日本国际太阳能展览会(PV EXPO)”上，杜邦展位（E40-8）还携手全球两大领先的组件制造商晶科能源和隆基乐叶展示了其高效高可靠组件，均采用杜邦 Tedlar PVF薄膜制成的背板为组件提供长效可靠保护。

此外，另一亮点为基于透明Tedlar PVF薄膜的背板，该材料早在20年前就已应用在户外。透明的Tedlar PVF薄膜是应用于双面发电组件理想的背板材料。与目前双玻结构的组件相比，其优越的透气性可以帮助组件排出累积的水汽和由于水汽沉积造成EVA层降解而产生的乙酸。同时，与双玻结构相比，采用透明背板可将组件重量大幅降低30%，从而降低运输和安装成本。透明背板是可立即实现的工艺，和目前普通背板一致，适配当前组件的制造工艺。

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