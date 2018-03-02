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日本PV EXPO拉开2018年光伏“开幕大戏” 正信光电12主栅高效组件大放异彩

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-02 12:03

步入2018，日本市场无疑成为各大中国光伏企业的“必争之地”，而作为2018年光伏“开幕大戏”之一，PVEXPO展也成为了国内光伏企业一较高下的竞技舞台。

步入2018日本市场无疑成为各大中国光伏企业的“必争之地”，而作为2018年光伏“开幕大戏”之一，PVEXPO展也成为了国内光伏企业一较高下的竞技舞台。2月28日，作为国内新三板挂牌上市的最大光伏发电企业，正信光电在本届展会上亮出重磅技术――石墨烯12主栅单玻与双玻高效组件系列产品。 

业内人士指出，长期来看平价上网大趋势已临近，行业新的成长期将来临。因此，以高效率、高质量、高性价比的光伏组件为目标，促进降低电度成本的进一步下降，已逐渐成为目前光伏行业发展的方向和共识。在各类新兴高效技术中，多主栅技术因其可削减银浆消耗量、实现功率增益、隐裂容忍度高等多重优势被业内寄予厚望，并有望成为未来的主流技术之一。

历经多年研发与技术革新，正信光电首次将石墨烯与现有AR玻璃工艺相结合，成功研发出新型复合材料――石墨烯镀膜玻璃。为了不断满足高效率、高品质的组件市场需求，正信光电在传统单、双玻组件生产工艺基础上，将石墨烯镀膜玻璃与现有先进的多主栅电池工艺相结合，实现了产品的多元化。

在传统组件加工工艺基础上，石墨烯多主栅组件将现有多主栅电池技术、石墨烯应用技术与PERC、N型双面、黑硅电池工艺等现行先进电池工艺技术相融合，从而形成的一款综合性产品。相较于常规组件产品，其输出功率可有效增加2～3%左右。同时，石墨烯多主栅组件具有良好的弱电性和弱光性，能够有效增加3%的发电量。

正信光电营销总裁李倩表示，日本政府计划到2050年削减80%温室气体排放的目标，这意味着光伏发电等可再生能源将是该国能源转型的重要发展战略。尽管近一两年以来，该国光伏FIT补贴一再下调，但日本依然是目前全球补贴最优厚的地区之一。针对日本市场的需求，此次公司倾力推出的石墨烯12主栅组件对安装环境没有要求，在同样场合下可使功率增加数瓦。与此同时，多晶的多主栅组件成本和普通组件可以基本持平，可以使度电成本得到较好控制。

石墨烯12栅线技术在输出功率、产品可靠度方面也胜出一筹。据介绍，石墨烯12主栅组件内应力分布更加均匀，不易产生隐裂;其具有更多的电流收集路径，即使有小的隐裂也可以继续维持很高的电流收集能力。

据PV InfoLink统计，目前多主栅现有产能约2.4GW。国内现有产能约1.4GW，预计今年下半年至明年也有部分厂商开始导入多主栅技术。李倩透露，未来，该技术不仅可以应用于单晶、多晶、单玻、双玻组件，还可以结合PERC、N型电池工艺及黑硅工艺进行组合使用。多主栅技术与PERC或双面电池技术相结合，有助于其发挥出更大功效。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210163-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:2018开幕大戏年光正信主栅

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