柔性制造如何突破机械的障碍？

随着智能制造的推进，产业提出了各种“软件定义智能”的柔性解决思路，涵盖在机器的工艺、生产排产与调度、寻优、能源分析、预测性维护、机器学习等基于软件的应

软件智能了―机械怎么执行？

随着智能制造的推进，产业提出了各种“软件定义智能”的柔性解决思路，涵盖在机器的工艺、生产排产与调度、寻优、能源分析、预测性维护、机器学习等基于软件的应对变化的大规模定制生产场景的需求，希冀通过软件的智能来实现生产的智能，然而，有一个问题，软件可以不费力实现智能，而执行的机械系统却并非如人们所期待那样可以灵活的响应生产的变化：

（1）工作站位置并不能灵活移动且无法根据产品任意调整；

（2）工艺设备的速度差异需要大量中间缓冲机构；

（3）产品换型时的机械调校耗时且会带来大量启动次品；

（4）机械的磨损使得设备OEE无法得到保障；

图1－机械传输系统的磨损降低产线可用性

机电一体化实现柔性

显然，这是在推进智能制造过程必然会遇到的瓶颈，为了突破这些障碍，领先的自动化厂商开始向机械方向延伸，推出系列柔性电驱输送系统，用于来解决在产品制造环节的机械瓶颈。

例如：贝加莱推出的柔性电驱输送系统SuperTrak即属于这类典型产品，多个永磁体的动子（也可称为穿梭车―类似于磁浮交通系统）在长定子直线导轨上运行（最大可达50米），可以形成环形输送轨道，被加工对象可以在间距、位置、方向等可调整情况下移动至不同加工站进行加工。

图2－贝加莱柔性电驱输送系统SuperTrak于2016年底发布

革命性的生产组织改变

考虑到机械独特性，从输送系统下功夫是最有效的可行的，它带来了诸多的生产的革命性变化：

（1）电磁一体使得传动稳定：由于没有机械的磨损，新一代电驱输送系统在一个没有精度损耗的情况下进行工作，确保了传统输送系统因为机械磨损带来的维修问题。

（2）软件的灵活性得以与机械融为一体：传输的间距、速度、停站、方向、位置均可以在软件中设置，根据生产的需求纳入整个生产体系进行一体化编程开发。产品换型也实现了更为灵活的配置。

（3）通过高速总线与工艺设备、机器人进行协作；

（4）无需缓冲空间使得整个产线更为紧凑，传统产线为了缓冲会很长的输送系统，而通过柔性电驱技术，减少机械机构也同时减少占地面积。

事实上，就自动化的世界而言，新一代智能输送系统在智能制造中的投入意味着自动化的边界又进入到机－电密不可分的新时代，机械与电气真正的融为一体，实现最大的灵活。

SuperTrak适应于大规模定制的生产特性

除了上面所描述关于新一代输送系统的基本特性，贝加莱的SuperTrak在新一代智能输送系统中的突出特点表现在以下几个方面：

（1）Automation Studio集成：这使得SuperTrak可以与机器开发、机器人构成协同制造系统，达到软件层的无缝连接。

（2）具有仿真功能：可以与仿真系统结合，对生产过程进行预先的参数分析；

（3）波动抑制：通过抑制算法，可以为诸如液体灌装等有波动液面的输送提供快速的波动平复能力。

（4）为食品、制药、电子等洁净环境而设计：由于无润滑污染、非接触的传输，高可靠的生产，适合于食品制药防止生产污染的应用场景。

SuperTrak将亮相3月4－6号广州自动化展SIAF！

欢迎光临贝加莱SIAF广州国际工业自动化展展台3．1－E17

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210164-1.html

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