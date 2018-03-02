共享经济在工业领域中的融合趋势

共享经济与工业实体其实早已悄悄开启了融合的步伐，共享制造作为共享经济与实体经济深度融合的产物，能否成为中国实体经济复苏的催化剂？

共享经济与工业实体其实早已悄悄开启了融合的步伐，共享制造作为共享经济与实体经济深度融合的产物，能否成为中国实体经济复苏的催化剂？

高铁、支付宝、共享单车、网购......

外国友人评出的中国“新四大发明”中，互联网元素格外鲜明。这些互联网新业态的发展，是中国互联网经济飞速发展的缩影。共享经济世界瞩目、电商交易体量巨大、移动支付领先全球......中国在互联网经济所取得的成就，令世界钦羡。

与之相对的，国内的制造业正在经历转型升级的痛苦。十九大报告指出，要提高实体经济发展水平，就必须加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进传统产业优化升级，加快发展现代服务业。

如果将领先世界的互联网元素应用在工业领域，是否能成为中国制造业向工业4.0迈进的一条捷径？

大数据、物联网、人工智能已经在智能制造领域拥有了不少应用尝试，我们来探讨一下另一个充满互联网元素的关键词――共享经济，在工业领域的融合趋势。

互联网时代催生共享工厂

共享工厂的出现恰巧与互联网的飞速发展有关，引领时尚的网红们需要一条能够满足小单快反需求的柔性供应链，而大量原本贴牌生产的服装工厂也正在面临生存困境。2016年网红经济快速崛起的同时也催生了能提供小、快、好生产加工服务的共享工厂，互联网平台把工厂生产线的空档期共享给了有加工需求的网红和电商卖家，并为他们提供小、快、好的生产加工服务。

持续不断恶化的环境也推动了一些家庭生产小作坊投向共享工厂，比如山东省德州市武城县的一家共享工厂就汇聚了很多因为污染超标被关停的小微企业。在县镇党委政府的帮助下，由当地龙头企业申请资质、办理环评、建设厂房、注册品牌，再由有条件的小微企业带设备、工人加盟，双方市场共享、优势互补、利益均沾。

同时，对于创客来说，共享工厂也是一种更为便捷的选择。在深圳宝安区燕罗街道的MouldLao众创空间里，厂房是共享的，设备是共享的，每台动辄百万元的大型设备上都贴有标签，标注着每小时使用费用。每位工人根据自身技术等级，自报身价，领取项目，财务、行政人员共享则省去了单独雇佣的人力费用。不仅如此，就连订单也可以共享，业务团队拉回订单后，各个团队竞争报价。来自四面八方的创客团队在这里找到了低成本的工作平台，创新的点子得以迅速变现。

供给侧改革之所以成为当前中国经济改革的重头戏，是因为供给与需求的结构性错配，无法满足实际需要，而共享经济正是资源与需求互相匹配的一种高效模式。

随着人口红利的消失，传统制造业以规模为导向的发展模式难以持续，现在普遍认为能够满足多品种、小批量的柔性制造是未来智能制造的主要发展方向。其实，未来的柔性制造不仅仅是多品种、小批量，而是更加灵活的一种生产方式。换句话说，柔性制造要对产品按照其功能进行划分而进行模块化设计与生产，尽可能加大制造的标准化和灵活度，既能满足小批量、定制化的制造生产要求，又能满足大规模定制的生产革新，从而实现真正的柔性生产。同时，随着制造企业数字化程度越来越高，借助虚拟世界的技术可以把设计、仿真、验证、工艺等传统制造活动提前做完，再进行实物生产。在此基础上，整个生产制造销售环节的标准化和可拆分性越来越高，这就给共享模式在工业应用提供了新的环境。

大平台时代中小企业何去何从

共享工厂的本质就是定制和外包。

以服装加工业为例，其实以往的代工厂、贴牌工厂也是运用的共享思维。然而，过去信息数据流动不畅，导致生产订单出现周期性波峰、波谷，造成生产计划的困难和闲置产能的资源浪费。

如今的共享工厂不仅将碎片化空余产能加以利用，还带来了更为快速的生产周期和更加柔性的供应链。

在网红经营的电商商铺里，服装的款式、材质都可以取决于粉丝的投票，年轻一代对个性化的极致追求可能会对供应链管理的柔性提出更大需求。也许未来的每一件衣服在生产之前都知道消费者是谁，生产商之间比拼的不再是价格，而是谁能最先对接到消费者的需求，以及完成消费者需求的精准程度。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210165-1.html

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