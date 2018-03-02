Allevi推出售价4995美元的Allevi 1生物3D打印机

Allevi，一家生物3D打印公司，其前称为BioBots。现在，该公司已推出Allevi 1 生物3D打印机。新系统能够利用胶原蛋白、蛋白质油墨和PLGA等生物聚合物进行3D打印，

Allevi，一家生物3D打印公司，其前称为BioBots。现在，该公司已推出Allevi 1 生物3D打印机。新系统能够利用胶原蛋白、蛋白质油墨和PLGA等生物聚合物进行3D打印，是实验室的多功能工具，有助于推广Allevi的使3D组织工程更容易、更易于使用的使命。

完美的实验室工具

Allevi的客户中约90％是学者。麻省理工学院、维克森林医学院和澳大利亚卧龙岗大学编写了引用硬件的论文。

在这些研究型大学和更多的研究机构中，Allevi的生物3D打印机已被用于制造实验室芯片型设备、细胞培养支架和骨移植物。该系统还用于测试新材料，并开发3D生物链接的同质性。

市场上最便宜的生物3D打印机

Allevi的产品系列目前共涵盖三个系统：Allevi 2双挤压生物打印机、带六个打印头的Alevi 6、单挤压的Allevi 1。

凭借能同时3D打印六种类型的细胞的能力，Allevi 6的售价为40，000美元。相比之下，Allevi 2的零售价为10，000美元。而Allevi 1是Allevi系统中最便宜的，价格不到5000美元（4，995美元）。

据该公司介绍，Allevi 1具有市场上最小的占地面积、最广泛的材料性能和最佳的价格。

适用于3D打印皮肤模型等等

Allevi 1上的挤出温度可以控制冷却（最高4°C）或加热（最高200°C）。广泛的温度范围意味着该系统可用于各种材料，包括含有干细胞的“活性墨水”、可固化墨水和胶原蛋白，这是皮肤制造的关键组件。

尺寸为12英寸x 10英寸x 10英寸，Allevi的设计可轻松移动，并且占用实验室空间非常少。

作为一个单一的挤出系统，它的使用是Allevi 生物3D打印系统中最简单的，这在一定程度上使其成为表征材料和学习基础知识的理想入门系统。

另外，与所有Allevi 生物3D打印机一样，Allevi 1是一个开放系统，允许研究人员使用他们自己的材料。

Allevi 1 生物3D打印机现在可以从Allevi网站购买。完整的技术规格可以在下面看到。

技术规格

尺寸：12英寸x 10英寸x 10英寸

重量：14磅（6.4公斤）

电源要求：110V - 240V

连接：USB

操作系统：PC和Mac OS

结构：铝框架

步进电机：步进角度为0.9度

X、Y精度：10微米

Z精度：10微米

挤出机：单一，加热和冷却

最高温度 - 低温：4°C

最高温度：200°C

光固化：365纳米或405纳米

接受的打印文件：.stl、GCode

打印技术：FDM / FFF

建筑体积：9厘米x 13厘米x 6厘米（宽x高x高）

打印分辨率：150微米

构建结构：培养皿、组织培养板

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210166-1.html

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