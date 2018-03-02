预测2018年3D打印市场将快速增长

近日，国际数据公司(IDC)报告显示，预测2018年全球3D打印技术支出将达到120亿美元，比2017年支出增长19.9%。IDC预计，到2021年，全球3D打印行业的支出将达到近20

近日，国际数据公司(IDC)报告显示，预测2018年全球3D打印技术支出将达到120亿美元，比2017年支出增长19.9%。IDC预计，到2021年，全球3D打印行业的支出将达到近200亿美元，5年复合年增长率(CAGR)将达到20.5%。

此次IDC国际分析师团队考察了欧洲、亚太地区和美国等9个地区或国家的主要市场。预计到2021年，在3D打印相关支出领域中，硬件消费将达到69亿美元，材料消费达到67亿美元，服务支出将达到55亿美元。

离散型制造业将成为3D打印的主导产业，在2017-2021年的预测中，全球支出的一半以上将由其提供。医疗保健提供商将成为第二大领域，2018年总支出近13亿美元，其次是教育(9.74亿美元)和消费(8.31亿美元)。IDC预计，到2021年，专业服务和零售业务将在消费领域领先。在5年预测中，3D打印支出增长最快的行业是资源行业(年复合增长率达38.4%)和医疗行业(年复合增长率35.4%)。

IDC报告按地区划分的开支预测显示，2018年，美国预计花费最多，达41亿美元；其次是西欧，预计花费35亿美元。正在迅速成为3D打印行业重要角色的中国，预计2018年将花费达到15亿美元。

总体而言，预计到2021年，分析的9个地理区域中将有6个区域的复合年增长率超过20%。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210167-1.html

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