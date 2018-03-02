紫光存储推出全系闪存产品：国产闪存实现端到云覆盖,闪存 紫光 pc 全系列 3d
科技传媒网讯 网易科技新闻3月1日，紫光存储今天在京宣布将推出覆盖从移动终端存储、PC笔记本再到数据中心云平台企业级存储的全系列闪存产品线，标志着中国国产闪存产品首次实现了从端到云的完整覆盖。
据悉，紫光旗下长江存储已于去年底完成32层3D NAND闪存芯片的设计和生产制造工艺的研发；紫光旗下新华三集团和紫光西数也已于去年推出了自主品牌的全闪存存储系统。
此次紫光存储发布的产品包含了面向手机和平板电脑，基于新一代3D NAND TLC的eMMC系列闪存；支持双线MIPI M-PHY HS-Gear 3物理层，传输速度可高达11.6Gbps的UFS系列闪存产品；面对PC、笔记本的消费级3D NAND TLC PCIe SSD；以及全面支持NVMe1.2，面向高端数据中心、云计算中心等领域的企业级P8130 PCIe SSD。
紫光集团联席总裁兼紫光存储科技有限公司CEO齐联表示，紫光将加快苏州SSD生产基地的建设，并投巨资打造一条从存储芯片设计、制造、封装、测试，到存储产品模组器件以及控制器的研发、制造、封装、测试、销售和服务，再到存储系统的开发、制造、实施和服务的完整存储产业链条。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210169-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
捷豹推出首款全电动汽车 专门针对特斯拉Model X设计
近日，财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中的核心关键词为提标准、降补贴，同时，充电补贴逐渐
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。