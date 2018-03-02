紫光存储推出全系闪存产品：国产闪存实现端到云覆盖

科技传媒网讯 网易科技新闻3月1日，紫光存储今天在京宣布将推出覆盖从移动终端存储、PC笔记本再到数据中心云平台企业级存储的全系列闪存产品线，标志着中国国产闪存产品首次实现了从端到云的完整覆盖。

据悉，紫光旗下长江存储已于去年底完成32层3D NAND闪存芯片的设计和生产制造工艺的研发；紫光旗下新华三集团和紫光西数也已于去年推出了自主品牌的全闪存存储系统。

此次紫光存储发布的产品包含了面向手机和平板电脑，基于新一代3D NAND TLC的eMMC系列闪存；支持双线MIPI M-PHY HS-Gear 3物理层，传输速度可高达11.6Gbps的UFS系列闪存产品；面对PC、笔记本的消费级3D NAND TLC PCIe SSD；以及全面支持NVMe1.2，面向高端数据中心、云计算中心等领域的企业级P8130 PCIe SSD。

紫光集团联席总裁兼紫光存储科技有限公司CEO齐联表示，紫光将加快苏州SSD生产基地的建设，并投巨资打造一条从存储芯片设计、制造、封装、测试，到存储产品模组器件以及控制器的研发、制造、封装、测试、销售和服务，再到存储系统的开发、制造、实施和服务的完整存储产业链条。

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