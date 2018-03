这家以色列公司想在人脑中植入芯片 帮助治愈疾病

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月1日消息,据Futurism报道,脑控界面仍然是处于早期开发阶段的全新技术,我们还没有完全准备好把人类大脑和电脑完全融合起来。但与此同时,一家公司希望通过非手术植入脑电图(EEG)机的方式,来帮助中风和脊髓损伤患者。

由美国连续创业家伊隆·马斯克(Elon Musk)所创Neuralink和其他脑机接口(BCI)公司正在开发的革命性技术,将来很可能帮助提高人类的智力、记忆力和交流能力。虽然这项技术在实践中的前景十分诱人,但实际上,一想到将芯片植入人类大脑,就足以让最狂热的科幻迷犹豫起来。

总部位于以色列的神经科技初创公司BrainQ,正在采取一种更少侵入性的方法,将人脑与技术相结合。BrainQ没有使用植入物,而是利用非手术植入的脑电图机,它可以记录大脑的电子活动。脑电图已经被其他瘫痪病人使用过,BrainQ希望他们的技术能达到类似的目标,改善中风和脊髓损伤患者的生活。

图:将技术与人脑融合可能会产生令人难以置信的结果

不过,这家神经科技公司还面临着相当大的障碍,需要在它们的技术被用于医疗方面之前清除。首先,这项技术需要成功完成人体临床试验。然后,它需要获得食品和药物管理局(FDA)的批准才能在美国进行商业化使用。最终,对于BrainQ来说最困难的挑战,将是与其他试图创建类似基于脑电图技术的其他公司持续竞争。

虽然像NeuroLutions和NeuroPace这样的公司将会在技术上成为BrainQ的竞争对手,但后者似乎是中风和脊髓损伤患者应用领域的领先力量。该公司希望这项技术能于2020年在美国市场上投入使用。在那之后,他们将继续努力,通过开发更广泛的疾病应用程序,将BrainQ与其他公司分离开来。

BrainQ的发言人阿萨夫·利弗施茨(Assaf Lifshitz)表示,该公司希望将来利用这项技术来收集数据,改善老年痴呆症患者的症状,以及帮助治疗几种儿童疾病。

BrainQ制定的时间表可能是合理的,因为它依靠的是侵入性较低的技术(相对大脑植入物来说),它在获得食品和药物管理局的批准方面可能比其他BCI技术容易得多。随着这项技术的推出,BrainQ希望它能够收集更深入、更广泛的关于人脑电子活动的数据。将来,这些数据可能会帮助对患者病情进行更精确评估,从而帮助他们得到更有效的治疗。(小小)

