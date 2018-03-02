这家以色列公司想在人脑中植入芯片 帮助治愈疾病,以色列 脑电图 治愈 脊髓
（原标题：A Company Wants to Put a Chip in Your Brain to Cure Disease）
科技传媒网讯 网易科技新闻 3月1日消息，据Futurism报道，脑控界面仍然是处于早期开发阶段的全新技术，我们还没有完全准备好把人类大脑和电脑完全融合起来。但与此同时，一家公司希望通过非手术植入脑电图（EEG）机的方式，来帮助中风和脊髓损伤患者。
由美国连续创业家伊隆・马斯克（Elon Musk）所创Neuralink和其他脑机接口(BCI)公司正在开发的革命性技术，将来很可能帮助提高人类的智力、记忆力和交流能力。虽然这项技术在实践中的前景十分诱人，但实际上，一想到将芯片植入人类大脑，就足以让最狂热的科幻迷犹豫起来。
总部位于以色列的神经科技初创公司BrainQ，正在采取一种更少侵入性的方法，将人脑与技术相结合。BrainQ没有使用植入物，而是利用非手术植入的脑电图机，它可以记录大脑的电子活动。脑电图已经被其他瘫痪病人使用过，BrainQ希望他们的技术能达到类似的目标，改善中风和脊髓损伤患者的生活。
图：将技术与人脑融合可能会产生令人难以置信的结果
不过，这家神经科技公司还面临着相当大的障碍，需要在它们的技术被用于医疗方面之前清除。首先，这项技术需要成功完成人体临床试验。然后，它需要获得食品和药物管理局（FDA）的批准才能在美国进行商业化使用。最终，对于BrainQ来说最困难的挑战，将是与其他试图创建类似基于脑电图技术的其他公司持续竞争。
虽然像NeuroLutions和NeuroPace这样的公司将会在技术上成为BrainQ的竞争对手，但后者似乎是中风和脊髓损伤患者应用领域的领先力量。该公司希望这项技术能于2020年在美国市场上投入使用。在那之后，他们将继续努力，通过开发更广泛的疾病应用程序，将BrainQ与其他公司分离开来。
BrainQ的发言人阿萨夫・利弗施茨（Assaf Lifshitz）表示，该公司希望将来利用这项技术来收集数据，改善老年痴呆症患者的症状，以及帮助治疗几种儿童疾病。
BrainQ制定的时间表可能是合理的，因为它依靠的是侵入性较低的技术（相对大脑植入物来说），它在获得食品和药物管理局的批准方面可能比其他BCI技术容易得多。随着这项技术的推出，BrainQ希望它能够收集更深入、更广泛的关于人脑电子活动的数据。将来，这些数据可能会帮助对患者病情进行更精确评估，从而帮助他们得到更有效的治疗。（小小）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210173-1.html
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