　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

这家以色列公司想在人脑中植入芯片 帮助治愈疾病

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-02 15:07

这家以色列公司想在人脑中植入芯片 帮助治愈疾病,以色列 脑电图 治愈 脊髓

（原标题：A Company Wants to Put a Chip in Your Brain to Cure Disease）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月1日消息，据Futurism报道，脑控界面仍然是处于早期开发阶段的全新技术，我们还没有完全准备好把人类大脑和电脑完全融合起来。但与此同时，一家公司希望通过非手术植入脑电图（EEG）机的方式，来帮助中风和脊髓损伤患者。

由美国连续创业家伊隆・马斯克（Elon Musk）所创Neuralink和其他脑机接口(BCI)公司正在开发的革命性技术，将来很可能帮助提高人类的智力、记忆力和交流能力。虽然这项技术在实践中的前景十分诱人，但实际上，一想到将芯片植入人类大脑，就足以让最狂热的科幻迷犹豫起来。

总部位于以色列的神经科技初创公司BrainQ，正在采取一种更少侵入性的方法，将人脑与技术相结合。BrainQ没有使用植入物，而是利用非手术植入的脑电图机，它可以记录大脑的电子活动。脑电图已经被其他瘫痪病人使用过，BrainQ希望他们的技术能达到类似的目标，改善中风和脊髓损伤患者的生活。

这家以色列公司想在人脑中植入芯片 帮助治愈疾病

图：将技术与人脑融合可能会产生令人难以置信的结果

不过，这家神经科技公司还面临着相当大的障碍，需要在它们的技术被用于医疗方面之前清除。首先，这项技术需要成功完成人体临床试验。然后，它需要获得食品和药物管理局（FDA）的批准才能在美国进行商业化使用。最终，对于BrainQ来说最困难的挑战，将是与其他试图创建类似基于脑电图技术的其他公司持续竞争。

虽然像NeuroLutions和NeuroPace这样的公司将会在技术上成为BrainQ的竞争对手，但后者似乎是中风和脊髓损伤患者应用领域的领先力量。该公司希望这项技术能于2020年在美国市场上投入使用。在那之后，他们将继续努力，通过开发更广泛的疾病应用程序，将BrainQ与其他公司分离开来。

BrainQ的发言人阿萨夫・利弗施茨（Assaf Lifshitz）表示，该公司希望将来利用这项技术来收集数据，改善老年痴呆症患者的症状，以及帮助治疗几种儿童疾病。

BrainQ制定的时间表可能是合理的，因为它依靠的是侵入性较低的技术（相对大脑植入物来说），它在获得食品和药物管理局的批准方面可能比其他BCI技术容易得多。随着这项技术的推出，BrainQ希望它能够收集更深入、更广泛的关于人脑电子活动的数据。将来，这些数据可能会帮助对患者病情进行更精确评估，从而帮助他们得到更有效的治疗。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210173-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:脊髓以色列治愈脑电图

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

捷豹推出首款全电动汽车 专门针对特斯拉Model X设计

捷豹推出首款全电动汽车 专门针对特斯拉Model X设计

科技传媒网每日精选阅读

补贴新规让电动车“跑起来”

近日，财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中的核心关键词为提标准、降补贴，同时，充电补贴逐渐

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS